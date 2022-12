W wyszukiwarkach coraz częściej pytamy, jaki będzie 2023 rok. Wśród zapytań często pojawiają się hasła dotyczące podwyżek cen prądu i gazu. Pytamy też, czy będą 14. i 15. emerytury. Sporo jest też zapytań dotyczących egzaminu ósmoklasisty oraz matury. "Widać, że wyszukiwarkę traktujemy jak przyjaciela, znajomego, czy jakiegoś eksperta w danym temacie" - mówi medioznawca dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przyzwyczailiśmy się już, że na wyszukiwarki internetowe patrzymy jak na towarzyszy naszego życia - znajomego, przyjaciela, kogoś, kto wspomoże nas dobrą radą. Zamiast haseł-kluczy wpisujemy konkretne pytania i liczymy na konkretną odpowiedź. Dzięki narzędziom jak Google Trends i podpowiedziom w samej wyszukiwarce widzimy, jakie tematy budzą obecnie największe zainteresowanie.

Z komunikacyjnego, medioznawczego punktu widzenia wyszukiwarka pełni funkcję takiego zwierciadła. Odzwierciedla to, o czym mówiliśmy w ostatnich miesiącach, ale też pokazuje, co nas interesuje jeżeli chodzi o przyszłość - mówi medioznawca dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jak wyglądają ostatnie dni 2022 roku według przeglądarki? Po świętach sporo było dosyć zabawnych zapytań - "Czy można mrozić sałatkę jarzynową" albo "Czy można mrozić rybę po grecku?". W ostatnich godzinach oczywiście wiele osób wyszukiwało też nazwisko zmarłego Pelego. Są też zapytania o stan zdrowia emerytowanego papieża Benedykta XVI. A jak to wygląda jeżeli chodzi o 2023 rok?

Widać nasilone zapytania dotyczące cen nośników energii. Jaka będzie cena gazu, prądu, paliwa w 2023 roku. Widać też takie słowa trendujące, które były wpisywane już do wyszukiwarki w 2022 roku i nadal będą wpisywane. Jeżeli chodzi o rzeczowniki to są np. nazwiska polityków, którzy odegrali w tym roku ważną rolę, pozytywną albo negatywną. Można powiedzieć o Putinie, o Zełenskim. Często wpisuje się też skrót PGG, czyli Polska Grupa Górnicza. To wiąże się z próbą przewidzenia, jakie będą wspomniane ceny - mówi dr Babecki.

Jeżeli popatrzymy na zapytania, które odnoszą się do 2023 roku, to widać, że często pojawiają się pytania o trzynastą, czternastą i piętnastą emeryturę. Pytamy też np. "Czy w 2023 roku będą emerytury stażowe", "Czy w 2023 roku będzie dodatek osłonowy?". Kwestie pieniędzy, oszczędzania, podwyżek są wyraźne. Z drugiej strony, sporo jest też zapytań odnośnie różnych egzaminów np. "Czy w 2023 roku będzie dodatkowy przedmiot na egzaminie ósmoklasisty" albo "Czy w 2023 roku będzie matura ustna".