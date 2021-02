Lubelscy strażacy ćwiczyli na Zalewie Zemborzyckim wyciąganie człowieka z wody, kiedy załamie się pod nim lód. Używali do tego m.in. specjalnych sań.

Wyciąganie z wody człowieka, pod którym załamał się lód, ćwiczyli lubelscy strażacy na Zalewie Zemborzyckim. Używali do tego specjalnych sań. Sanie służą do tego, żeby dotrzeć bezpiecznie do poszkodowanego. One - jeżeli załamałby się lód, pływają - tłumaczy jeden ze strażaków reporterowi - RMF FM.

Jak wyjść z przerębla? Strażackie ćwiczenia na lodzie Krzysztof Kot / RMF FM

Jak mówią strażacy - lód w tym sezonie jest wyjątkowo zdradliwy, ponieważ warunki szybko się zmieniają. W kilkanaście godzin silne mrozy mogą zmienić się w temperaturę na plusie co sprawia, że lód - nawet jeżeli wygląda na to, że pokrył wodę grubą warstwą, może okazać się niebywale kruchy.

