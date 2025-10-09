Zapowietrzone grzejniki to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się właściciele domów i mieszkań w sezonie grzewczym. Nierównomierne ogrzewanie, nieprzyjemne dźwięki czy wzrost kosztów eksploatacji to tylko niektóre skutki obecności powietrza w instalacji. Sprawdź, jak samodzielnie odpowietrzyć kaloryfer, jakie narzędzia będą potrzebne i ile czasu zajmuje ten zabieg.

/ Shutterstock

Dlaczego grzejniki się zapowietrzają?

Zapowietrzenie kaloryfera to problem, który może dotknąć zarówno nowe, jak i starsze instalacje grzewcze. Powietrze dostaje się do systemu na różne sposoby - już podczas napełniania instalacji wodą w rurach obecne są pęcherzyki powietrza, których nie da się całkowicie usunąć. Dodatkowo, powietrze może przedostawać się przez nieszczelne zawory, pompy czy ścianki rur wykonanych z tworzyw sztucznych. Woda krążąca w instalacji również zawiera rozpuszczone gazy, które z czasem wydzielają się i gromadzą w najwyższych punktach systemu, czyli właśnie w grzejnikach.

Naturalne procesy chemiczne zachodzące w rurach mogą także prowadzić do powstawania gazów, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie ogrzewania. Objawami zapowietrzenia są m.in. zimny grzejnik w górnej części, bulgotanie, stukanie czy szumienie.

Skutki zapowietrzenia kaloryfera

Obecność powietrza w grzejniku znacząco obniża jego wydajność. Ciepło nie jest równomiernie rozprowadzane, przez co pomieszczenie pozostaje niedogrzane. Powietrze działa jak izolator, blokując przekazywanie ciepła z wody do otoczenia. To nie tylko dyskomfort dla domowników, ale również wyższe rachunki za ogrzewanie.

Dodatkowo, powietrze zawiera tlen, który może powodować korozję metalowych elementów instalacji. Długotrwałe zapowietrzenie prowadzi więc do uszkodzeń, a nawet konieczności kosztownych napraw. Nieprzyjemne dźwięki, takie jak bulgotanie czy stukanie, mogą skutecznie uprzykrzyć codzienne funkcjonowanie.

Ile trwa odpowietrzanie kaloryfera?

Odpowietrzanie grzejnika to czynność, którą można wykonać samodzielnie w zaledwie kilka do kilkunastu minut. Czas trwania zależy od rodzaju kaloryfera oraz tego, czy został wyposażony w odpowietrznik ręczny lub automatyczny. Regularne przeprowadzanie tej czynności pozwala utrzymać instalację w dobrym stanie i zapobiega poważniejszym awariom.

Jak odpowietrzyć kaloryfer? Instrukcja krok po kroku

Do odpowietrzania grzejnika potrzebne będą:

klucz do odpowietrzania (lub płaski śrubokręt, w zależności od modelu),

miska lub szmatka do zebrania wyciekającej wody,

ręcznik do zabezpieczenia podłogi.

Odpowietrzanie grzejnika żeliwnego

Pod kaloryfer podłóż miskę i ręcznik, Zakręć termostat lub zawór zasilający, by zatrzymać dopływ wody, Delikatnie odkręć zawór odpowietrzający przy użyciu klucza, Po usłyszeniu syku i pojawieniu się wody, zakręć zawór, Upewnij się, że nie doszło do przecieku.

Odpowietrzanie grzejnika aluminiowego

W przypadku braku odpowietrznika, postępuj jak przy grzejniku żeliwnym. Jeśli nie to:

Przekręć zawór termostatyczny na zero, Przestaw zawór w pozycji w dół i podstaw naczynie pod zawór, Użyj kluczyka do odpowietrzania, przekręć śrubę do momentu usłyszenia syku, Gdy zacznie lecieć woda, zakręć śrubę, Sprawdź szczelność odpowietrznika.

Odpowietrzanie grzejnika płytowego i łazienkowego wygląd bardzo podobnie do odpowietrzania grzejnika aluminiowego.

O czym pamiętać po odpowietrzeniu?

Po zakończeniu odpowietrzania sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone i czy nie ma przecieków. W przypadku domów jednorodzinnych warto również sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby uzupełnić wodę. Jeśli mimo odpowietrzenia grzejnik nadal nie grzeje, problem może leżeć w innym miejscu.

Na rynku dostępne są także automatyczne odpowietrzniki, które samodzielnie usuwają powietrze z instalacji. Ich montaż to wygodne rozwiązanie, szczególnie w nowoczesnych systemach grzewczych, gdzie dostęp do grzejników bywa utrudniony.

Aby cieszyć się sprawnie działającym ogrzewaniem przez cały sezon, warto regularnie sprawdzać stan grzejników i w razie potrzeby przeprowadzać odpowietrzanie. To prosty zabieg, który pozwala uniknąć wielu problemów i zapewnia komfort cieplny w domu.