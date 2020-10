Nachalne telefony z nieznanych numerów to problem, z którym zmaga się wielu Polaków. Co ważne, takie połączenia mogą być próbą wyłudzenia danych lub oszustwa. O czym należy pamiętać w takich sytuacjach?

Jak podkreśla "Fakt" , często ofiarą telefonicznych oszustw i wyłudzeń danych padają seniorzy. W rozmowie z dziennikiem przedstawicielka biura komunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej Klaudia Kieliszczyk radzi, by pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pozwolą uniknąć problemów. Pierwszą z nich jest nieodbieranie połączeń z nieznanych numerów i nieoddzwanianie na nie bez sprawdzenia w internecie. Powinno się też unikać w trakcie rozmowy słowa "tak", by nikt nie mógł potem przekonywać rozmówcy, że udzielił na cokolwiek zgody.

By uniknąć problemów i nie stać się ofiarą oszustwa, nie powinniśmy też przez telefon podawać takich danych jak numer PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego. "Jeżeli do abonenta dzwoni jego dostawca usług z propozycją zawarcia nowej umowy (obniżki abonamentu), to jest on już w posiadaniu takich danych. Podawanie imienia, nazwiska, numeru PESEL i innych danych nie jest wówczas konieczne do sporządzenia takiego kontraktu. Świadomość tego jest kluczowym czynnikiem, pozwalającym na skuteczną obronę przed wyłudzeniem danych osobowych" - podkreśla "Fakt".

Jak przypomina UOKiK, konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. "Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; może też złożyć je osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. W takim przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświadczenia, np. wysyłając e-mail do konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać" - wyjaśnia urząd.

