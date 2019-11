"Gdy Radosław Sikorski mówił o tym, że były ustawione (prawybory- PAP), to wiedział, co mówi" - powiedział w rozmowie z portalem Fakt24.pl Jacek Protasiewicz. Kilka dni temu Radosław Sikorski pytany o to, czy wystartuje w planowanych teraz prawyborach prezydenckich odpowiedział "jest to przedmiotem refleksji, bo prawybory zaczynają się za tydzień". "Zastanawiam się po pierwsze, czy to będzie proces fair, bo w ustawionych prawyborach już brałem udział" - zaznaczył.

