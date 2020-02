Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16 st. C do -13 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 4 km/h do 14 km/h" – czytamy na stronie IMGW.

REKLAMA