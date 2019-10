Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę późnym wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w czterech nadmorskich powiatach województwa pomorskiego: słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy sztormu na południowo-wschodnim Bałtyku.

Jak prognozuje IMGW, silny wiatr w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim wystąpi z prawdopodobieństwem 85 proc.



IMGW wydało też ostrzeżenie przed sztormem dla Bałtyku południowo-wschodniego (od Rowów na wschód - m.in. Zatoka Gdańska i Pucka, Bałtyk wzdłuż Mierzei Wiślanej i dalej na północ przez wybrzeże Okręgu Kaliningradzkiego, Mierzeję Kurońską do łotewskiej Lipawy). Prognozuje tam wiatr południowo-zachodni 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Jak informuje IMGW temperatura może wahać się około 13 stopni Celsjusza, a na północy mogą wystąpić opady deszczu.







Ostrzeżenia pierwszego stopnia. Co oznacza?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W związku z taką pogodą trzeba spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym.