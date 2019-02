Niemal 35 proc. polskich użytkowników doświadczyło tzw. “phishingu”, a ponad 21 proc. utraciło ważne dane. Połowa badanych Polaków korzystających z internetu tworzy różne hasła do różnych kont w serwisach, jednak wciąż ponad 18 proc. używa tego samego hasła do większości usług. To wnioski z najnowszego badania Google. Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.

REKLAMA