​Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Grzegorz Tobiszowski. Wiceministra energii będziemy pytać o zbliżającą się wielką konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach. Światowi przywódcy będą dyskutować o redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Z ambitną propozycją przybędą do Polski przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy chcą w ciągu trzydziestu lat całkowicie wyeliminować emisję. Czy "opcja zero" jest dla nas do zaakceptowania?

