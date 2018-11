Łódzki sąd aresztował na trzy miesiące 31-latka podejrzanego o znieważenia i groźby wobec interweniujących policjantów. Mężczyzna zachowywał się agresywnie, podróżując miejskim autobusem m.in. wymachując w nim siekierą i nożem. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

O aresztowaniu poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Łodzi. Około godz. 18 policjanci zostali powiadomieni o agresywnym zachowaniu mężczyzny podróżującego autobusem linii 96.



Z uzyskanych informacji wynikało, że mężczyzna był pobudzony. Zaczął palić papierosa, dlatego też jedna z kobiet jadąca autobusem poprosiła o interwencję kierowcę. Na zwróconą uwagę podejrzany zareagował agresywnie. Wyciągnął z reklamówki siekierę i nóż o długości ostrza około 15 cm. Zaczął nimi wymachiwać, krzycząc, że "wszystkich pozabija".



Na widok interweniujących policjantów, mężczyzna odłożył niebezpieczne przedmioty, ale w dalszym ciągu był agresywny. Używał w stosunku do funkcjonariuszy obelżywych słów. Groził im także pobiciem, uniemożliwiając tym samym wylegitymowanie i zatrzymanie.



Udało się go ująć dopiero po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Był trzeźwy. Trwają ustalenia, czy nie znajdował się pod wpływem innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza tzw. dopalaczy.



Kopania zwrócił uwagę, że kierowca i pasażerowie autobusu nie złożyli wniosku o ściganie 31-latka za kierowanie do nich gróźb. Dlatego przedstawione mu zarzuty dotyczą jedynie ściganych z urzędu przestępstw na szkodę policjantów.



Zatrzymany był już wcześniej karany m.in. za usiłowanie rozboju i znieważenie funkcjonariuszy. Ze względu na obawę popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego aresztowanie, który sąd uwzględnił.

Planowane jest także przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych, które ustalą stan poczytalności podejrzanego.



(nm)