Ortopedzi ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach przeprowadzają endoprotezoplastykę stawu kolanowego przy pomocy robota. Po dwudziestu zabiegach potwierdzają dobre efekty leczenia.

Jako jedni z nielicznych w Polsce wprowadziliśmy na stałe do praktyki operacyjnej system robotyczny ułatwiający przeprowadzanie endoprotezoplastyki stawu kolanowego, której celem jest przywrócenie funkcjonalności stawu utraconej w wyniku zmian zwyrodnieniowych lub na skutek urazu - wyjaśnia dr Andrzej Baryluk, ordynator oddziału ortopedii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Gliwiccy lekarze przeprowadzili już dwadzieścia takich zabiegów. Możemy już potwierdzić, że efekty leczenia u pacjentów są bardzo dobre: uzyskujemy optymalny balans więzadłowy, a wyniki kliniczne: zakres ruchomości, bolesność, wydolność po zakończonej rehabilitacji są obiecujące. Pacjent zdecydowanie szybciej ma szansę na powrót do pełni sił i aktywności fizycznej - zapewnia specjalista.

W porównaniu do systemów manualnych, system robotyczny w operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego jest bardziej precyzyjny, a zabieg planowany jest z uwzględnieniem balansu więzadłowego, co jest podstawową korzyścią dla pacjentów.

Dla lekarzy system robotyczny stanowi wyzwanie bo sam zabieg jest nieco dłuższy, ale rezultaty, które są lepsze niż w przypadku zabiegów klasycznych, dodatkowo motywują nas do działania - podkreśla dr Andrzej Baryluk.

Przygotowania trwały 2 lata

Do przeprowadzania operacji z wykorzystaniem chirurgii robotycznej gliwiccy ortopedzi przygotowywali się od dwóch lat.

To jest ogromna praca zespołowa, bo bez tego o wdrażaniu innowacji nie ma mowy - przypomina dr Baryluk. Nie było naszym celem przeprowadzenie jednego czy kilku pokazowych zabiegów, ale właśnie wprowadzenie takiego rozwiązania do codziennego zastosowania na bloku operacyjnym. To jest największy sukces - podsumowuje szef gliwickiej ortopedii.