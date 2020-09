Po trwającej blisko dobę akcji gaśniczej w hodowli trzody chlewnej w Rakoniewicach koło Grodziska Wielkopolskiego policjanci zatrzymali sprawcę podpalenia jednej z obór. Okazał się nim członek miejscowej OSP.

Zatrzymany mężczyzna to 34-leni mieszkaniec gminy Rakoniewice, który działał w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Został niedawno doprowadzony do komendy policji w Grodzisku Wielkopolskim, dzisiejszą noc spędzi w policyjnym areszcie. Rano zostanie przesłuchany przez prokuratora i usłyszy zarzuty.

Mężczyzna, kiedy tylko zobaczył policjantów, od razu przyznał się do podpalenia oraz do tego, że to on zawiadomił służby o pożarze. Nagranie tej rozmowy zostało już zabezpieczone i posłuży jako dowód.

Do pożaru obory doszło w poniedziałek wieczorem. Na miejscu działało kilkanaście zastępów, a ich akcja zakończyła się dopiero kilka godzin temu.

Właścicielom hodowli na szczęście udało się w porę ewakuować bydło oraz trzodę.