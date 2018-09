Krakowscy franciszkanie zaprezentowali w niedzielę ławeczkę upamiętniającą wizytę papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Obiekt, przypominający inne ławki miejskie na Plantach, stanął na placu przy bazylice franciszkanów, nieopodal okna papieskiego.

Ławka upamiętniająca obecność Ojca Świętego w Krakowie / Franciszkanie.pl /

Ławka, przez umieszczone na niej słów "dziękuję", "proszę" i "przepraszam", ma nawiązywać do zachęty Ojca Świętego Franciszka skierowanej do osób, zwłaszcza małżeństw, zgromadzonych na placu Franciszkańskim przed oknem papieskim, a za pośrednictwem mediów do wszystkich słuchających, do jak najczęstszego powtarzania tych słów w życiu codziennym - powiedział rzecznik prasowy krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jan Maria Szewek.

Wyglądem obiekt przypomina inne ławki miejskie na Plantach. Oparcie ławki nawiązuje do nasturcji z polichromii, autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, w bazylice franciszkanów.



Podczas Światowych Dni Młodzieży, które trwały od 25 do 31 lipca 2016 r., Franciszek niemal codziennie przemawiał z okna papieskiego przy ul. Franciszkańskiej. 28 lipca słowa skierował w szczególności do młodych małżeństw. Małżeństwo jest czymś pięknym, a trudności, które się w nim pojawiają, można przetrwać praktykując postawę zawartą w słowach: proszę, dziękuję, przepraszam - mówił do zgromadzonych na Franciszkańskiej.



Niezapowiedzianym punktem wizyty papieża w czasie ŚDM były odwiedziny bazyliki franciszkańskiej, znajdującej się również przy ul. Franciszkańskiej, po przeciwnej stronie okna papieskiego. W bazylice papież modlił się, wszedł do kaplicy Męki Pańskiej i ucałował relikwiarz z relikwiami błogosławionych ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, zamordowanych w sierpniu 1991 roku w Peru przez terrorystów z komunistycznego Świetlistego Szklaku. Ojciec święty pobłogosławił też różańce.



Prezentację ławki poprzedziła msza w intencji papieża w bazylice franciszkanów oraz prezentacja książki "Jorge Mario Bergoglio. Biografia intelektualna", w której autor, Włoch Massimo Borghesi, dokonał analizy dzieł, które wywarły wpływ na obecnego papieża.



Zaprezentowana w niedzielę ławka Franciszka jest drugim takim, powstałym z inicjatywy franciszkanów w Krakowie, obiektem poświęconym głowie Stolicy Apostolskiej. Pierwsza ławka upamiętnia Jana Pawła II i znajduje się w bazylice franciszkanów, gdzie papież Polak, jeszcze jako Karol Wojtyła, często się modlił.