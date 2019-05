Fizjoterapeuci i diagności medyczni w piątek zdecydowali o zawieszeniu protestu głodowego. Od ubiegłego wtorku w Warszawie protestowało dwanaście osób. Protest ma zostać wstrzymany do pierwszego września.

Szef Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii dr Tomasz Dybek / Jakub Kamiński / PAP

Według fizjoterapeutów, jeżeli do pierwszego września, ich postulaty zostaną zrealizowane, protest nie będzie kontynuowany. W przeciwnym wypadku dojdzie do jego zaostrzenia.



Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek powiedział, że protestujący dostali pismo z Ministerstwa Zdrowia. Nie odchodzimy od naszych postulatów, dajemy ministerstwu kredyt zaufania - podkreślił.



Fizjoterapeuci prowadzili protest głodowy w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury. W czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" spotkał się z nimi minister zdrowia Łukasz Szumowski.



"Maj bez fizjoterapeutów"

Protest fizjoterapeutów. Kolejne rozmowy z MZ W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rozpoczęły się w czwartek rozmowy przedstawicieli resortu zdrowia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów diagnostycznych. W spotkaniu bierze udział m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski. czytaj więcej

W ramach akcji "Maj bez fizjoterapeutów" fizjoterapeuci najpierw oddawali krew, a potem przystąpili do strajku włoskiego polegającego na skrupulatnym wykonywaniu obowiązków i edukowaniu pacjentów o znaczeniu fizjoterapii. W połowie maja, na wspólnej konferencji z diagnostami, poinformowali o akcji wysyłania pism do dyrektorów zatrudniających ich placówek, prosząc o podwyżkę wynagrodzeń, oraz występowania, m.in. do NFZ, z pytaniem, ile jest na to środków. Działania te podjęto, jak wyjaśniano, w związku z wypowiedzią szefa MZ Łukasza Szumowskiego, który wskazał, że dyrektorzy szpitali dostali dodatkowe 680 mln zł w związku ze wzrostem wyceny świadczeń i mogą te środki przeznaczyć na podwyżki dla grup, które ich nie dostały, m.in. dla diagnostów i fizjoterapeutów.



21 maja Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych wspólnie z Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii poinformował o rozpoczęciu protestu głodowego.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że żądanie 1,6 tys. zł podwyżki dla fizjoterapeutów w ciągu roku jest wygórowane. Jednocześnie szef resortu zapowiedział wzrost kwoty bazowej, na której podstawie wyliczane są minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych. Kwota ta ma wzrosnąć od lipca z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł.