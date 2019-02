W sobotę ferie zimowe rozpoczynają uczniowie z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dwutygodniową przerwę w nauce mają jako ostatni w kraju. Będą odpoczywali do 24 lutego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W poniedziałek do szkół wrócą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ich przerwa w nauce zaczęła się 26 stycznia.

Uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego mieli ferie od 12 do 27 stycznia, a z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - od 19 stycznia do 3 lutego.



Następna przerwa w nauce - z okazji Świąt Wielkanocnych - będzie od 18 do 23 kwietnia.



Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.