Zakładali fałszywe fundacje i organizowali fikcyjne zbiórki pieniędzy dla potrzebujących - głównie na chore dzieci. W ten sposób wyłudzili co najmniej półtora miliona złotych. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci z katowickiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób, które tworzyły zorganizowaną grupę oszustów.

Oszuści tworzyli fałszywe zbiórki pieniędzy (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani działali w całym kraju od kwietnia zeszłego roku. Do prowadzenia tego procederu powołali fałszywe fundacje działające pod nazwami "Wspólny cel", "Nadzieja na Życie" i "Podaruj Serduszko". W ramach tych podmiotów organizowali zbiórki pieniędzy. Fundacje umieszczały ogłoszenia z prośbą o wsparcie finansowe na portalach "kochampomagac.pl", "walka z powodziami.pl", a także "ratunekdladzieci.pl".

Oszuści, aby uwiarygodnić swoje działania, zamieszczali w ogłoszeniach zdjęcia dzieci z prawdziwych zbiórek pieniędzy - to były najczęściej akcje spoza naszego kraju. Dodawali do tego tytuły zbiórek, które miały wywoływać emocje u potencjalnych darczyńców. "Daria walczy z zabójcą dzieci - guzem mózgu", "Malutka Agatka walczy z potworem", czy "Walka o oddech Małgosi".

Tymi działaniami kierowała jedna osoba, natomiast - jak wynika z ustaleń śledztwa - pozostałe osoby zaangażowane w oszustwo znały się, bądź są znajomymi na portalach społecznościowych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Cztery z siedmiu trafiły do aresztów.

Śledczy szacują, że mogą być tysiące poszkodowanych. Ich liczba jest wciąż aktualizowana. Oszukani wpłacali kwoty od 5 złotych w górę. Do tej pory potwierdzono, że wpływy na konta fundacji w czasie działania podejrzanych przekroczyły półtora miliona złotych. Te pieniądze nie zostały wydane na cele określone w ogłoszeniach jako cel zbiórek.

Policja i prokuratura apelują do wszystkich, którzy w tych akcjach wpłacali pieniądze, by zgłaszały to organom ścigania.