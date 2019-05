​Wszczęto śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w szkołach podczas pisemnych egzaminów maturalnych - dowiedział się reporter RM FM. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W ostatnich dniach do mniej więcej tysiąca placówek w całym kraju trafiły maile z ostrzeżeniami o bombach. Doprowadziło to m.in. do opóźnień egzaminów.

REKLAMA