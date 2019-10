Międzynarodowa akcja policji. Jak informuje Europol, funkcjonariusze w siedmiu krajach, w tym w Polsce, zatrzymała 18 osób różnych narodowości powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się praniem pieniędzy i nielegalnym handlem tytoniem.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Grupa zajmowała się handlem tytoniem na bardzo dużą skalę. W dniu akcji, koordynowanej przez Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej), aresztowano 18 osób różnych narodowości, podejrzanych o pranie pieniędzy oraz nielegalny handel i przechowywanie około 670 tys. kilogramów tytoniu - wyjaśnił Europol.

Aresztowania miały miejsce w Polsce, we Włoszech, w Belgii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Do operacji włączyły się także Rumunia i Cypr.

Przestępcy mieli kupić we Włoszech tytoń, który następnie został przetworzony i sprzedawany handlowcom, a od nich trafiał on do nielegalnych fabryk papierosów. Aresztowane osoby kupowały, sprzedawały i zajmowały się naprawą maszyn do produkcji papierosów.

W skoordynowanej akcji w Holandii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce i Belgii brało udział ponad 250 funkcjonariuszy policji, policji skarbowej i służb celnych.