Z okazji przypadającego w czwartek, 22 września, Europejskiego Dnia bez Samochodu - w większości polskich miast, komunikacja miejska jest darmowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek wszyscy podróżujący stołecznymi tramwajami, autobusami, metrem, pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich pojadą bez biletu. Również korzystanie ze stołecznych parkingów P+R jest bezpłatne.



Taką samą ofertę przygotował Kraków. Mieszkańcy w czwartek bezpłatnie skorzystają z przejazdów komunikacją miejską. Do akcji włączył się także samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie, które w tym dniu przygotowały bilety za złotówkę.

Bilet będzie obowiązywać zarówno w pociągach Kolei Małopolskich, jak i autobusowych liniach dowozowych realizowanych przez tego przewoźnika na terenie całego województwa. Specjalny bilet można nabyć w samorządowej aplikacji mobilnej iMKA. Dodatkowo będzie on uprawniał w czwartek do bezpłatnego przewozu roweru w pociągu.



W Dniu bez Samochodu kierowcy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów kolejowych w Miejskim Obszarze Funkcjonowania Olsztyna, tj. na trasach z Olsztyna do Jonkowa, Biesala, Gryźlin, Marcinkowa i Barczewa. Jednak w Olsztynie komunikacja miejska będzie płatna.



W woj. zachodniopomorskim w tym dniu pociągami regionalnym będzie można jeździć za darmo. Warunkiem jest okazanie dowodu rejestracyjnego. Tego dnia bezpłatna też jest komunikacja miejska w Szczecinie. Do darmowego przejazdu upoważni okazanie konduktorowi dowodu rejestracyjnego samochodu. Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, także w województwach sąsiadujących regionem, tj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

Darmowy bilet dla właściciela samochodu i jego towarzyszy

Do bezpłatnych przejazdów w czwartek pociągami po województwie łódzkim oraz komunikacją miejską po Łodzi zachęcają Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W Dniu bez Samochodu za bilet nie zapłaci właściciel samochodu oraz towarzyszący mu podróżni.



Za bilet nie zapłacą pasażerowie posiadający ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Podróżować nieodpłatnie mogą również towarzyszące im osoby - maksymalnie tyle, na ile zarejestrowany jest samochód - wyjaśniła rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska. Taka sama zasada obowiązuje również w łódzkich autobusach i tramwajach.



Z kolei w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze komunikacja miejska jest bezpłatna. W pierwszym z miast dla wszystkich, w drugim dla kierowców i towarzyszącej im osoby. Również w Krośnie (Podkarpackie) i w Kaliszu (Wielkopolskie) w ramach Dnia bez Samochodu przejazdy komunikacją miejską są darmowe na wszystkich liniach



Mieszkańcy Białegostoku mogą w czwartek, bezpłatnie korzystać z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej, a także dłużej jeździć w ramach darmowego limitu miejskimi rowerami. Miasto chce w ten sposób w Dzień bez Samochodu promować bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu. Z bezpłatnej komunikacji w tym dniu, mogą również skorzystać mieszkańcy Łomży.

Nie zapłacimy również za pociągi

W czwartek, na Pomorzu będzie można bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów Polregio i SKM. W większości powiatów darmowa komunikacja będzie dostępna dla właścicieli i współwłaścicieli aut.



W czwartek, każdy pasażer, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego - na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego, będzie mógł pojechać wszystkimi pociągami operatorów kolejowych Polregio i PKP SKM w całym województwie - podkreśliła w komunikacie Inspektorka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Dorota Patzer.



Podobną decyzję podjął Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG), który daje takie samo uprawnienie mieszkańcom metropolii (14 gmin w województwie), którzy będą mogli podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami, tramwajami i trolejbusami operatorów komunalnych.



Przedstawiciel MZKZG Bartosz Szwarc wskazał, że w Gdyni i w Wejherowie podczas kontroli biletów należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.



Natomiast w gdańskiej komunikacji miejskiej z bezpłatnych przejazdów będą mogli skorzystać posiadacze aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca (z zapisanym Pakietem Mieszkańca, ważnym na bieżący rok) - wyjaśnił Szwarc.

Potrzebny ważny dowód rejestracyjny

W Poznaniu, posiadając przy sobie dowód rejestracyjny auta, można będzie za darmo podróżować komunikacją miejską, a także pociągami Kolei Wielkopolskich oraz Polregio w granicy województwa. Do obchodów włączył się także operator Poznańskiego Roweru Miejskiego. Każdy użytkownik PRM będzie mógł wypożyczyć darmo rower na godzinę. Promocja będzie dotyczyła wszystkich użytkowników PRM - zarówno posiadaczy biletów okresowych na karcie PEKA, jak i tych, którzy takiego biletu w momencie wypożyczania roweru nie mają.



Jak wynika z informacji Zarządu Transportu Metropolitalnego, który jako komórka Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizuje w niej komunikację miejską, każdy, kto zdecyduje się w czwartek na podróż komunikacją miejską i będzie posiadał przy sobie dowód rejestracyjny, będzie mógł jechać autobusem, tramwajem i trolejbusem bez biletu.



Podobnie jest w Lublinie. Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego poinformowała, że obowiązują bezpłatne przejazdy za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego auta. Ważny dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie - podała.





W Kielcach komunikacja za darmo dla wszystkich pasażerów

Z kolei w Kielcach wszyscy pasażerowie będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo bez okazywania dowodu rejestracyjnego auta.



Podróżowanie komunikacją miejską i liniami strefowymi będzie w czwartek we Wrocławiu bezpłatne. Jak poinformował magistrat, akcja jak co roku dotyczy wszystkich linii miejskich - tramwajowych oraz autobusowych (z numerami linii rozpoczynającymi się od 1, 2, 3 i 6) i linii strefowych (autobusy z numerami linii z 9 z przodu). Kontrolerzy będą tego dnia rozdawać pasażerom ulotki edukacyjne.



Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. Jego celem jest poprawa świadomości na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego oraz innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych.