Dzisiaj w kalendarzu bardzo ważna data - 8 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet. W Faktach RMF FM będziemy zachęcać panów, aby powiedzieli nam, za co najbardziej cenią panie. Zachęcamy was do dołączenia do naszej akcji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wychodzimy panom naprzeciw i dajemy im szansę, by docenili bliskie im kobiety przed całym światem. Do dyspozycji jest nasza antena i rmf24.pl. Zdradźcie nam, jaką cechę charakteru bliskiej Ci kobiety – żony, matki, babci, siostry czy córki - chcielibyście przejąć, choć na jakiś czas. Opiszcie lub zadzwońcie i powiedzcie, dlaczego właśnie tę cechę tak bardzo cenicie i chcielibyście ją ‘pożyczyć’. Być może będzie to wytrwałość Twojej mamy, a może ambicja córki? Niech wszyscy dowiedzą się, jak wspaniałe są kobiety obecne w Twoim życiu.

Uruchomiliśmy specjalną linię telefoniczną z okazji Dnia Kobiet - dzwonić i nagrywać swoje wiadomości możecie pod nr 12 200 00 015. Możecie też pisać na adres fakty@rmf.fm. Czekamy na wasze głosy, bo bez kobiet świat byłby smutniejszy...:) Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w tym artykule i w Faktach RMF FM. Cytat Stawiam kobiety wyżej niż mężczyzn. Są bliższe prawdy o życiu Ryszard Kapuściński Zobacz również: Dyspensa na Dzień Kobiet. Nietypowa decyzja biskupa