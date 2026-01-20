Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców alarmuje o trudnej sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Mimo sporego zainteresowania działkami, drastycznie spada ich dostępność. Sprawy nie ułatwia zjawisko stopniowej ich likwidacji - informuje Portal Samorządowy.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD), jest zdania, że problem, z którym borykają się ROD, może rozwiązać wprowadzenie zmian w rządowej ustawie o gruntach.

Jak informuje Portal Samorządowy, resort rozwoju i technologii pracuje nad projektem ustawy, który ma usprawnić realizację budownictwa społecznego. Zakłada on m.in. uproszczenie procesu przekazania gruntów państwowych w ręce gmin.

Problem w tym, że - jak opisuje portal - pomysł MRiT na rozwiązanie tej sytuacji nie uwzględnia kwestii ROD - rodzinnych ogrodów działkowych. I to właśnie ta kwestia budzi niepokój i obawy PZD. Podnosi on, że są "obiektywne przesłanki, które przemawiają za wprowadzeniem do opracowanego przez ministerstwo projektu rozwiązań, które pomogą zwiększyć dostępność terenów przeznaczonych pod odtwarzanie lub zakładanie ROD".

Portal piszę, że Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wychodzi z propozycją dwóch opcji na rozwiązanie problemu. "Wprowadzenie mechanizmu przekazywania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do gmin, co otworzyłoby samorządom lokalnym dostęp do nieruchomości potrzebnych do zakładania nowych ROD" - pisze serwis o pierwszej propozycji PZD.

Drugi zaś dotyczy opłat za użytkowanie wieczyste.

"Obecne przepisy ustawy nakładają na działkowców najwyższe możliwe stawki, jak dla celów komercyjnych, co jest sprzeczne z zakazem wykorzystania gruntów ROD w celach komercyjnych i socjalnymi funkcjami działek. Propozycja PZD zakłada wprowadzenie preferencyjnych stawek dla ROD w podobny sposób, jak planowane jest to dla społecznego budownictwa mieszkaniowego" - czytamy w publikacji.

Obecnie problem polega na tym, że mimo dużego zainteresowania działkami, ROD ma ich ograniczoną ilość do zaoferowania. PZD liczy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii uwzględni przedstawione propozycje i zostaną one wprowadzone do znowelizowanej ustawy o gruntach.

Rodzinne ogrody działkowe to wydzielony obszar, składający się z mniejszych działek oraz wspólnego terenu. Jest wyposażony w infrastrukturę ogrodową i przeznaczony dla działkowców.