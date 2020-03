"Rząd sukcesywnie zwiększa siły i środki zaangażowane w związku z zagrożeniem nowym koronawirusem. Teraz pojawiła się potrzeba zmian legislacyjnych" - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk odpowiadał na pytania posłów przed głosowaniem, w którym Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazał, że tydzień, dwa i trzy tygodnie temu nie było jeszcze mowy o ustawie, bo koronawirus znany jest od ośmiu tygodni. Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu ub.r. w Wuhan w środkowych Chinach.



Jest to sytuacja nowa, nie tylko dla Polski i Europy, ale i dla całego świata - akcentował Dworczyk. Rząd polski od początku, kiedy wirus pojawił się w Chinach sukcesywnie zwiększa siły i środki poświęcone przygotowaniom do sytuacji, aż choroba dotrze do Polski, doszedł do etapu, że potrzebne są rozwiązania prawne - dodał.



Podkreślał, że zaproponowane rozwiązania są dobre dla wszystkich Polaków.



Dworczyk wyjaśniał, że ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych.



Wyliczał, że na mocy ustawy z kontroli na lotniskach zwolnieni będą przedstawiciele służb medycznych, żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania, uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez agencję Rezerw Materiałowych.