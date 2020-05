Dwa niedzielne wypadki w Tatrach. Ratownicy TOPR polecieli pod Zawrat, a zaraz potem pod Przełęcz Szpiglasową. Obaj poszkodowani zostali przewiezieni zostali do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Pałahicki / RMF FM

Dwa wypadki w niedzielę w Tatrach. Najpierw turysta spadł spod Zawratu, kiedy poleciał po niego śmigłowiec TOPR, do ratowników dotarło kolejne wezwanie - tym razem spod Przełęczy Szpiglasowej. Tam znowu turysta poślizgnął się i upadł po stromym śniegu. Na razie nie wiadomo w jakim stanie są poszkodowani turyści.

Turysta, który zsunął się spod Przełęczy Zawrat do Dolinki pod Kołem jest bardzo mocno poobijany. Mężczyzna wpadł w kamienie wystające spod śniegu i ma urazy głowy, prawdopodobnie uszkodzony kręgosłup i niewykluczone, że inne obrażenia wewnętrzne. Ratownicy TOPR przetransportowali go już do zakopiańskiego szpitala.

Turysta, który spadła spod Przełęczy Szpiglasowej w kierunku Morskiego Oka także jest poważnie ranny. Prawdopodobnie, jak we wczorajszym wypadku w tym samym miejscu, zsunął się po śniegu około 200 metrów uderzając o piargi. On także przewieziony został śmigłowce do szpitala.

Do podobnego wypadku w górach doszło wczoraj. Ratownicy prowadzili akcję również w okolicy Przełęczy Szpiglasowej. Turysta poślizgnął się, spadł i bardzo mocno się potłukł, wpadając w kamienie.