Polska w ogniu krytyki na posiedzeniu Rady UE w ramach procedury z art. 7. traktatu unijnego, prezydent Andrzej Duda rozmawia z Donaldem Trumpem w Białym Domu, rosyjski samolot zestrzelony przez izraelskie myśliwce, publikacja fragmentów przesłuchań do KRS - to informacje, które cieszyły się największym zainteresowaniem w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych wydarzeń wtorku.

