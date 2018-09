Prezydenci Polski Andrzej Duda i USA - Donald Trump - podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym. Wynika z niej, że Stany Zjednoczone i Polska zwiększą współpracę w dziedzinie obronności i energetyce.

00:07

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Senat Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda spotkał się tam z przedstawicielami polskiej grupy parlamentarnej Poland Caucus.



Para prezydencka przyleciała do Waszyngtonu w nocy z poniedziałku na wtorek. Oficjalna wizyta rozpoczęła się we wtorek około południa czasu lokalnego od powitania Andrzeja Dudy wraz z małżonką przez Donalda Trumpa i Melanię Trump w Białym Domu.



Polska para prezydencka złożyła podpis w księdze pamiątkowej. Następnie w Gabinecie Owalnym odbyły się rozmowy obu par, po czym Duda i Trump rozmawiali w "cztery oczy". Następnie odbyło się spotkanie delegacji Polski i USA, a także wspólna konferencja prasowa Dudy i Trumpa.



Prezydent w czasie jednodniowej wizyty w Waszyngtonie złożył też wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington; według programu wizyty ma złożyć też wieniec na grobie Jana Karskiego w Mount Olivet Cemetery.



Na zakończenie wizyty para prezydencka weźmie udział w przyjęciu wydanym przez ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych Piotra Wilczka z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.





23:35

Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Głowa polskiego państwa składa we wtorek jednodniową oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Prezydentowi towarzyszy małżonka Agata Kornhauser-Duda.



W południe polska para prezydencka została powitana w Białym Domu przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz pierwszą damę Melanię Trump. Następnie w Gabinecie Owalnym odbyła się rozmowa par prezydenckich. Po niej obaj prezydenci rozmawiali w "cztery oczy" a następnie odbyło się spotkanie delegacji. Prezydenci Polski i USA podpisali też dwustronną deklarację zatytułowaną "Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne".



Cmentarz Narodowy w Arlington to amerykański cmentarz wojskowy założony podczas wojny secesyjnej. Na jego terenie pochowanych jest ok. 400 tys. żołnierzy i weteranów z wszystkich wojen, w których brały udział Stany Zjednoczone, a także członkowie ich rodzin. Pochowany jest tu też m.in. John F. Kennedy.



Cmentarz położony jest na zachód od Waszyngtonu, w pobliżu znajduje się budynek Pentagonu.



Na cmentarzu znajduje się grób Nieznanych Żołnierzy, w którym złożone są szczątki niezidentyfikowanych żołnierzy z pierwszej i drugiej wojny światowej, a także wojny koreańskiej i wietnamskiej.





23:19









23:13

Podczas rozmowy w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem usłyszałem, że jest on zdecydowanie przeciwny gazociągowi Nord Stream 2 i uważa, że jest to projekt o charakterze czysto politycznym- powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda były pytany w TVP Info, co usłyszał od Donalda Trumpa nt. gazociągu Nord Stream 2, gdy rozmawiali w Białym Domu.



Usłyszałem, że pan prezydent Donald Trump jest zdecydowanie przeciwny Nord Stream 2, że uważa, że jest to projekt o charakterze czysto politycznym, nie biznesowym - powiedział Andrzej Duda.



Dodał, że Trump wyraził przekonanie, że Niemcom "nie opłaca się, takie uzależnienie się od rosyjskich dostaw". I (Trump) powiedział, że nie rozumie w tym kontekście postawy Niemiec - zaznaczył prezydent Duda.



Ja powiedziałem tylko, że uważam, że on (Nord Stream 2) jest niebezpieczny dla Europy, w tym dla Polski, ponieważ oznacza bardzo poważny wzrost rosyjskiej dominacji, właściwie rosyjską dominację, można tak powiedzieć, na rynku gazowym w Europie i to źle. Powinniśmy mieć jak największą dywersyfikację dostaw - podkreślił Andrzej Duda.



Jak mówił, powinno czynić się wszystko, aby nie dopuścić do monopolizacji rynku; prezydent Duda zaznaczył, że przekazał Trumpowi, że także w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, aby nie dopuścić do monopolizacji dostaw.



Stany Zjednoczone chcą eksportować swój gaz skroplony - LNG, my mamy terminal gazowy, możemy taki gaz przyjmować, zwiększamy możliwości odbiorcze tego terminalu, jest w Europie w ogóle 20 terminali gazowych w tej chwili i sprawa jest bardzo prosta, to też powinno być jedno ze źródeł dostaw. Jeżeli rosyjski gaz zdominuje Europę, to Stany Zjednoczone będą miały problemy ze sprzedażą swojego gazu. Więc w oczywisty sposób nie jest to w interesie gospodarczym Stanów Zjednoczonych, żeby zgadzać się na tak daleko idącą dominację Rosji i Gazpromu - powiedział prezydent.



Pytany, jakie są szanse na zatrzymanie budowy Nord Stream 2 odparł: Tutaj decyzja w przeważającej mierze należy właśnie do prezydenta Stanów Zjednoczonych.





22:36

Media: Trump ma dobre osobiste relacje z Dudą



Amerykańskie media w pierwszych relacjach ze spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy w Białym Domu zwracają uwagę na bardzo dobre osobiste kontakty obu przywódców.



Komentatorzy konserwatywnej telewizji Fox New, odnotowują, że pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu odbywa się w rok po historycznym wystąpieniu prezydenta Trumpa pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego w polskiej stolicy.



Trump pamięta tę wizytę i miło ją wspominał podczas poprzedzającej rozmowy obu przywódców w cztery oczy sesji fotograficznej w Gabinecie Owalnym Białego Domu.



Kiedy wygłaszałem tę mowę, był to jeden z moich najlepszych momentów - powiedział Trump we wtorek.



Większość komentatorów amerykańskich mediów zwraca uwagę na deklarację Trumpa, że "poważnie rozważa lokalizację baz amerykańskich w Polsce", i cytuje jego zapewnienie, że "bezpieczeństwo Polski jest dla niego prawie tak ważne jak dla prezydenta Dudy".



Podczas gdy Fox News i pokrewna jej ideologicznie prawicowa telewizja OAN (One America News) zwracają uwagę, że celem wizyty prezydenta Dudy są zabiegi o stałe rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Polsce, media niechętne Trumpowi wskazują na spór Polski z Unią Europejską ws. reformy wymiaru sprawiedliwości.



"New York Times" zapowiadając w swoim wtorkowym wydaniu spotkanie Trump-Duda w korespondencji z Warszawy zatytułowanej "Polskie sądy w tarapatach, ale Stany Zjednoczone mają mało do powiedzenia" zwraca uwagę, że Waszyngton w przeciwieństwie do Unii Europejskiej nie zajął stanowiska wobec tych kontrowersji. Zdaniem korespondentów "NYT" bierne stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec sporów o przyszłość polskiego sądownictwa spowodowane jest tym, że "prezydent Trump traktuje prezydenta Dudę jako swojego sojusznika".



Na krytykę polskiej reformy sądownictwa przez władze UE w Brukseli zwrócił uwagę także komentator telewizji CNN John King.





21:50

Prezydent USA Donald Trump mówi "America first", ja mówię "Poland first"; chcę, żeby Polska była dla USA liczącym się partnerem - podkreślił prezydent Andrzej Duda, pytany o oczekiwania prezydenta USA wobec współpracy z Unią Europejską.

Prezydent Polski podkreślił, że Donald Trump oczekuje współpracy z Unią Europejską na równych i sprawiedliwych zasadach.

Trudno się dziwić, że taka jest jego postawa (...) ja za to chciałbym, żeby to Polska była takim krajem, taką potęgą gospodarczą, żeby rzeczywiście była dla Stanów Zjednoczonych bardzo liczącym się partnerem - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Polski mówił też, że chciałby, żeby to Polska zaburzała bilans handlowy Stanów Zjednoczonych. Naprawdę byłbym z tego (powodu) bardzo zadowolony, bo moje rozumowanie, jeżeli chodzi o politykę i dbanie o sprawy kraju jest podobne do tego, które reprezentuje pan prezydent (Trump). Pan prezydent mówi "America first", ja mówię "Poland first", więc rozumiemy się doskonale" - powiedział Andrzej Duda, przypominając, że Trump, jako człowiek sukcesu w biznesie "umie liczyć".

W interesie kraju jest to, aby bilans handlowy był zrównoważony i trzeba o to dbać. I oczywiście, że zawsze zderzają się ze sobą interesy, ale patrząc obiektywnie trudno tego nie zrozumieć, więc to zawsze jest starcie interesów, każdy biznes jest starciem interesów - ocenił prezydent.

Reprezentuję polskie interesy, pan prezydent reprezentuje amerykańskie interesy, cała rzecz polega na tym, żeby w sprawach ważnych umówić się tak, żeby oba kraje zyskiwały i traciły jak najmniej. I wtedy mamy porozumienie - dodał Andrzej Duda.

21:46

Uważam, że Rosja działała w sposób agresywny. Rosjanie szanują siłę, jak nikt inny - powiedział prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytanie PAP, czy podziela opinię prezydenta RP Andrzeja Dudy o zagrożeniu ze strony Rosji.

Ostatnio "wzmocniliśmy nasze siły militarne", "(Pentagon) dostał od Kongresu 716 mld USD (na siły zbrojne); to jest dużo więcej niż oczekiwaliśmy" - powiedział Trump.

Po wtóre, generuje to setki tysięcy miejsc pracy, które sprawią, że będziemy mieli najlepszą armię na świecie. Rosja to szanuje i respektuje. A zatem, podzielam zdanie prezydenta, myślę, że ma rację - dodał szef amerykańskiego państwa.

Spójrzmy na historię Polski, spójrzmy na historię Rosji. Jest to bardzo długa i bardzo złożona historia, zatem ma prawo czuć się dokładnie w ten sposób - dodał.

21:40

Stała obecność wojsk amerykańskich na terenie Polski jest uzasadniona także w interesie samych Stanów Zjednoczonych - mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP przekonywał, że stałe bazy amerykańskie w Polsce nie spowodują, że pogorszy się bezpieczeństwo w tym regionie i zwiększy jego militaryzacja przez Rosję.

Od dawna bowiem "ma miejsce silna militaryzacja okręgu kaliningradzkiego", a w przeszłości Rosja wykazywała agresywne zachowania, czego dowodem była np. agresja na Gruzję w 2008 roku.

Wtedy kiedy ówczesny prezydent Polski prof. Lech Kaczyński, jechał razem z innymi europejskimi przywódcami do Tbilisi, by zatrzymać rosyjskie czołgi, które jechały na gruzińską stolicę - powiedział.

Od tamtego czasu, jak mówił Duda, rosyjska "ekspansja militarna postępuje", czego dowodem jest wojna na Ukrainie i aneksja Krymu.

Stąd "obecność Stanów Zjednoczonych to jest jedynie gwarancja bezpieczeństwa i możliwości obrony", a kraje Europy Środkowo-Wschodniej mówią w tej sprawie jednym głosem.

Obecność armii Stanów Zjednoczonych na tym obszarze jest dzisiaj absolutnie uzasadniona, także z uwagi na ochronę samych Stanów Zjednoczonych - podkreślał Duda.

Jestem przekonany, że nie ma skuteczniejszej metody zapobiegania wojnie, niż zdecydowana postawa, pokazująca, że jesteśmy w każdej chwili gotowi do tego, aby odeprzeć atak - dodał.

Obecność oznacza bowiem odstraszanie - przekonywał. Jeśli będziemy silnie militarnie obecni w części Europy, tam gdzie jest potencjalne niebezpieczeństwo, nigdy do wojny nie dojdzie - ocenił polski prezydent.

21:22

Polska jest gotowa uruchomić ogromne nakłady na stworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce, idące w miliardy dolarów. I jesteśmy zainteresowani udzieleniem pomocy w zakresie obronności tym krajom, które dokonują wielkich wysiłków, żeby zwiększyć własne zdolności obronne - mówił Trump.

Myślę, że to jest odmienna sytuacja niż w przypadku wielu innych krajów, które wykorzystują tylko Stany Zjednoczone i mówią tylko "płaćcie, płaćcie". To dotyczy również NATO - mówił Trump, przypominając m.in., że bogate kraje europejskie przenoszą ciężar wydatków na obronę na USA.

Stany Zjednoczone wydają w tej dziedzinie ogromne pieniądze. To brzemię finansowe powinniśmy podzielić w sposób bardziej sprawiedliwy - dodał. Podał, że utworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby ok. 2 miliardów dolarów. Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów - powiedział amerykański prezydent.

21:20

Prezydent Duda mówił, że współpraca z USA ma kluczowe znaczenie m.in. w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wskazał, że podczas spotkania z prezydentem Trumpem rozmawiał również o zagrożeniach dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie i o możliwości dywersyfikacji dostaw.

Niewątpliwie takim ogromnym, w tej chwili największym zagrożeniem jest budowa gazociągu Nord Stream 2. Dużo mówiliśmy o tym z panem prezydentem (Trumpem), przedstawiałem tę sytuację taką, jaka jest - powiedział Duda.

Jest to inwestycja, która bez wątpienia zagraża stabilności energetycznej Europy i bez wątpienia zagraża także i polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu, bo grozi dominacją rosyjską, zwłaszcza w perspektywie, kiedy Rosja mówi o budowie kolejnych gazociągów - Nord Stream 3, Nord Stream 4. To niebezpieczeństwo absolutnej dominacji rosyjskiej w Europie, jeżeli chodzi o dostawy gazu, jest oczywiste - powiedział prezydent RP.

Jakie są skutki takiej dominacji? Proszę państwa, kilka lat temu przekonaliśmy się o tym na Ukrainie - nagłe zamknięcie dostaw, oczywiście niemające nic wspólnego z żadnymi czynnikami ekonomicznymi, związane tylko i wyłącznie z szantażem politycznym, było faktem - wskazał.

Prezydent podkreślił, że Polska będzie wszystkimi siłami dążyła do tego, aby się przed tym zabezpieczyć. Stąd nasza decyzja o budowie terminalu LNG, stąd nasza decyzja także o tym, aby także ten gaz skroplony od Stanów Zjednoczonych kupować - powiedział. Wierzę w to głęboko, że dzięki gazoportowi, dzięki rozwijaniu jego możliwości rocznego przyjęcia gazu będziemy nie tylko realizowali, zapewniali swoje potrzeby energetyczne, ale że będziemy mogli także ten gaz przesyłać do naszych sąsiadów, choćby w ramach współpracy Trójmorza, budowy interkonektorów. Mówiliśmy właśnie dzisiaj o tych wszystkich sprawach z panem prezydentem (Trumpem) bardzo dużo - dodał.

21:18

Prezydent Duda na konferencji prasowej w Białym Domu powiedział, że podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem dyskutowali m.in. na temat otwarcia się Polski na amerykańskich przedsiębiorców.

Zapraszamy biznes ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zapraszamy do Polski wszelkich biznesmenów i tych, którzy mają możliwości wielkich inwestycji, ale zapraszamy także tych mniejszych. W Polsce są coraz lepsze możliwości inwestycyjne. Polska rozwija się bardzo dynamicznie - zapewnił Andrzej Duda.

Według prezydenta Dudy, "Polska jest ciekawym partnerem, gdzie USA i biznes z USA jest mile widziany".

Chcę o tym wszystkich zapewnić. Jest to także perspektywa rozwinięcia swojej działalności poprzez Polskę na kraje Trójmorza. Nad tym pracujemy także w ramach państw Trójmorza, żeby te możliwości komunikacyjne i współpracy gospodarczej były coraz szersze. Chcemy, żeby zgłaszali się do realizowanych inwestycji także partnerzy biznesowi ze Stanów Zjednoczonych - dodał.

Prezydent zaznaczył też, że na polskim rynku są już obecne duże amerykańskie firmy. Są oczywiście firmy amerykańskie obecne na rynku polskim od wielu lat, chociażby General Electric, który realizuje wielką inwestycję w Polsce z zakresu energetyki - mówił Andrzej Duda.

21:12

Polsko-amerykańska deklaracja wytycza nowe ścieżki na przyszłość - zacieśniania współpracy militarnej, ws. bezpieczeństwa energetycznego, w dziedzinie szeroko pojętego biznesu, także w kontekście współpracy w ramach Trójmorza - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Duda powiedział po spotkaniu w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że bardzo się cieszy, że gości w Białym Domu w roku, kiedy Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości; podkreślał, że ma to "ogromne, symboliczne znaczenie" dla Polski i Polaków, także tych mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczył, że kwestia niepodległości była jednym z ważnych punktów polityki prezydenta USA Woodrowa Wilsona; mówił, że przed 1918 r. "zamieścił on polską niepodległość na swojej agendzie, agendzie swojej polityki".

Polski prezydent podkreślał, że Polacy "doznali wtedy od amerykańskiego prezydenta dobra"

Cieszę się ogromnie, że dziś jako polski prezydent mogę stanąć w Waszyngtonie, mogę usiąść przy jednym stole z prezydentem Stanów Zjednoczonych i podpisać porozumienie, pogłębiające nasze partnerstwo strategiczne i odnawiające to partnerstwo - powiedział Andrzej Duda, przypominając, że umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy Polską a USA została podpisana w 2008 r.

Dziś tę odnowioną wersję, uwspółcześnioną - wiele się zmieniło przez te 10 lat - partnerstwa strategicznego pomiędzy naszymi krajami i tematyki tego partnerstwa podpisaliśmy osobiście wraz z prezydentem Donaldem Trumpem i za to panu prezydentowi chciałbym bardzo serdecznie podziękować - powiedział Duda.

Podkreślił, że to porozumienie "wskazuje te najważniejsze aspekty naszej współpracy i naszej przyjaźni i wytycza nowe ścieżki na przyszłość - zacieśniania współpracy w dziedzinie obronności, współpracy militarnej i zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i biznesu energetycznego, także w aspekcie wspomnianej już przez prezydenta (Trumpa) współpracy w zakresie Trójmorza".

21:11

Prezydent Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

Mam nadzieję, że prezydent Donald Trump podejmie decyzję o skierowaniu kolejnych jednostek wojsk amerykańskich wraz z wyposażeniem do Polski - mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że cieszy się z obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz postanowień szczytu NATO w Warszawie.

Cieszę się również z tego, że na terytorium Polski przebywają teraz amerykańscy żołnierze w ramach naszych porozumień bilateralnych, ale zapraszam pana prezydenta do tego, żeby do Polski skierować więcej oddziałów amerykańskich - mówił Duda.

Jak dodał, według Polski obecność amerykańskich wojsk gwarantuje bezpieczeństwo w naszej części Europy. Przypomniał również zakupienie przez Polskę amerykańskiego systemu rakietowego Patriot.

Chcemy realizować kolejne zakupy sprzętu. Chcemy także współpracować w zakresie badań i rozwoju, jeśli chodzi o technikę wojskową i jestem przekonany, że ta współpraca między Polską a USA będzie się dobrze układała. Mam nadzieję, że pan prezydent podejmie decyzję o skierowaniu do Polski kolejnych jednostek amerykańskich wraz z wyposażeniem - powiedział prezydent.

Przypomniał swoją wypowiedź z rozpoczęcia spotkania, w której żartobliwie odniósł się do utworzenia bazy "Fort Trump".

Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA - stwierdził Duda.

Podkreślił, że współpraca wojskowa USA z Polską - ze względu na strategiczne położenie Polski w Europie - jest ważna także dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Obecność armii Stanów Zjednoczonych u nas jest istotna, także po to, żeby chronić amerykańskie interesy - powiedział Duda.





21:01

Na dzisiejszym spotkaniu rozmawialiśmy o dwustronnych relacjach ekonomicznych. Polska przez ponad ćwierć wieku doświadczyła trwałego wzrostu gospodarczego, to jest duży krok - powiedział prezydent USA Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Waszyngtonie.

Również oczekujemy dalszego zacieśniania wymiany inwestycji i handlu pomiędzy naszymi wspaniałymi narodami - dodał Trump.

Rozmawialiśmy na temat Inicjatywy Trójmorza, w której Europa Środkowa chce mieć większy dostęp do energii (...) Stany Zjednoczone wspierają te cele i chcemy jeszcze bardziej zacieśniać nasze związki gospodarcze z tym regionem Europy - oświadczył Trump.





20:55

Trump powiedział, że na spotkaniu z prezydentem Dudą dyskutowali o dwustronnych relacjach ekonomicznych między Polską i USA. Polska przez ponad ćwierć wieku doświadczyła stałego wzrostu gospodarczego, to duży krok, również oczekujemy dalszego zacieśnienia wymiany inwestycji i handlu pomiędzy naszymi dwoma wspaniałymi narodami - powiedział prezydent USA.

Podkreślił, że "z niecierpliwością oczekuje partnerstwa z prezydentem Dudą" w zakresie wspólnego wzmacniania gospodarek USA i Polski.

Polska wybrała swoje miejsce wśród wolnych narodów całego świata, jako lojalny sojusznik, strategiczny partner Stanów Zjednoczonych, bardzo to mocno doceniamy, witamy kolejne sto lat naszej przyjaźni, między naszymi dwoma krajami - powiedział Trump.

20:48

Silne narody muszą mieć bardzo silne granice - podkreślił prezydent USA Donald Trump. Nie można mieć bezpieczeństwa krajowego bez ochrony granic, tak polskich jak i amerykańskich, zatem silne narody muszą mieć bardzo silne granice - powiedział Trump.

Prezydent USA podkreślił też znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. Bo Polska i Stany Zjednoczone przykładają wagę w zróżnicowaniu na terenie Europy, żeby nie opierać się o jednego dostawcę energii - wyjaśnił Trump.

Polska cały czas pracuje bardzo mocno, żeby tak w kraju jak i w Europie Środkowej zabezpieczyć się energetycznie - mówił prezydent USA, przypominając, że w ubiegłym roku Stany Zjednoczone "z dumą wysłało pierwszy eksport gazu skroplonego do Polski".

W kontekście bezpieczeństwa eneregtycznego zwrócił także uwagę na inicjatywę Trójmorza, gdzie - jak mówił - "Europa Środkowa chce mieć większy dostęp do energii, żeby zredukować bariery z tym związane". Stany Zjednoczone wspierają te cele - zapewnił.

20:41

Sojusz między Polską a USA nie był nigdy tak mocny, zgodziliśmy się z prezydentem Andrzejem Dudą, że łączą nas bardzo silne więzy obronne - mówił prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Waszyngtonie.

W tym roku Polska i Stany Zjednoczone obchodzą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i bez mała 100 lat więzów dyplomatycznych między Polską i USA. To długi okres, zatem jestem bardzo szczęśliwy, że sojusz między naszymi krajami nie był nigdy tak mocny - mówił Trump, zwracając się w kierunku prezydenta Dudy, który zgodził się z nim.

W naszych dyskusjach dzisiejszego popołudnia prezydent Duda i ja zgodziliśmy się, że łączą nas bardzo silne więzy obronne, wzmocniona kooperacja obronna - dodał amerykański prezydent.

Podziękował również Polsce za spełnianie zobowiązań NATO odnośnie wydatków na obronność oraz za wkład we wsparcie NATO w misje w Afganistanie i w koalicję przeciwko ISIS.

20:35

Prezydenci podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym. Wynika z niej, że Stany Zjednoczone i Polska zwiększą współpracę w dziedzinie obronności i energetyce.



>>>TU PRZECZYTACIE PROJEKT DEKLARACJI<<<





Polsko-amerykańska deklaracja podpisana. Oto jej szczegóły Polska i USA zobowiązują się do rozważenia wariantów wzmocnienia militarnej roli USA w Polsce oraz będą koordynować działania przeciw projektom energetycznym zagrażającym wspólnemu bezpieczeństwu, w tym Nord Stream 2 - głosi polsko-amerykańska deklaracji podpisana we wtorek w Waszyngtonie. czytaj więcej





20:30

Rozpoczyna się konferencja obu prezydentów.





19:27

Trump skrytykował budowę gazociągu Nord Stream 2. Inwestycję nazwał absurdalną.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski zapytał Donalda Trumpa, co z programem Visa Waiver, czyli programem ruchu bezwizowego. Usłyszał, że USA mocno się tej sprawie przyglądają. W tej chwili Donald Trump rozmawia z Andrzejem Duda w obecności innych amerykańskich urzędników. Rozmowy dotyczą sojuszu polsko-amerykańskiego.







18:48

Nasze stosunki są znakomite i stały się jeszcze lepsze - stwierdził tuż przed spotkaniem prezydent USA Donald Trump. Stosunki pomiędzy naszymi krajami są znakomite i stały się jeszcze lepsze - powiedział Trump na początku spotkania z polskim prezydentem. Mamy wspaniałe relacje handlowe, również w kwestii bezpieczeństwa - zaznaczył. Dodał, że "to wielki zaszczyt", że polski prezydent gości w Białym Domu.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy i dziękuję za pana wspaniałą, niezapomnianą przemowę w Warszawie, dziękuję w imieniu narodu polskiego, że mówił pan o Powstaniu Warszawskim - powiedział z kolei Andrzej Duda.

Mówiąc o stałych bazach wojsk USA w Polsce, prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził: "rozważamy coś takiego, chcemy o tym rozmawiać". Bezpieczeństwo Polski jest dla mnie bardzo ważne, prawie tak ważne, jak dla prezydenta Dudy; Polska to wielki kraj, Polacy są wspaniali - mówił Trump.

18:41

W Białym Domu rozpoczęły się rozmowy par prezydenckich Polski Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy oraz Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Melanii Trump. Po ich zakończeniu prezydenci Duda i Trump będą rozmawiać w cztery oczy. Następnie odbędzie się spotkanie delegacji Polski i USA.





18:21

Polska para prezydencka przed wejściem do Białego Domu / Radek Pietruszka / PAP

Polska para prezydencka złoży podpis w księdze pamiątkowej. Potem w Gabinecie Owalnym odbędą się rozmowy obu par, po czym prezydenci Duda i Trump będą rozmawiać w cztery oczy. Następnie odbędzie się spotkanie delegacji Polski i USA.

Przed rozmowami w Białym Domu odbyła się narada prezydenta Andrzeja Dudy z członkami polskiej delegacji oficjalnej, w tym z ministrami: obrony narodowej oraz spraw zagranicznych.





Według zapowiedzi prezydenta Dudy wśród tematów wtorkowego spotkania z przywódcą USA będą m.in. działania Inicjatywy Trójmorza oraz współpraca z USA w dziedzinie bezpieczeństwa wojskowego i energetycznego, a także współpraca biznesowa.





Para prezydencka przyleciała do Waszyngtonu w nocy z poniedziałku na wtorek. Samolot specjalny Gulfstream z parą prezydencką na pokładzie wylądował w bazie sił powietrznych Andrews koło Waszyngtonu. Był to pierwszy lot tej maszyny z głową polskiego państwa na pokładzie.

Grupa Polaków protestująca przed Białym Domem / Radek Pietruszka / PAP



Przed rozpoczęciem wizyty polskiej pary prezydenckiej przed Białym Domem protestowała grupa Polaków. Protestujemy tutaj przede wszystkim dlatego, że prezydent, który przyjechał do USA z Polski, narusza zasady konstytucyjne w Polsce- powiedział Marcin Żmudzki, jeden z protestujących.



Absolutnie nie kwestionujemy celów tej wizyty - zastrzegł Żmudzki, zapytany przez dziennikarza RMF FM o tematy rozmów, jakie prezydent Duda planuje poruszyć w rozmowie z prezydentem Trumpem.



(mpw)