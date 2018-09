Bardzo ostre stanowisko Francji i Niemiec w kwestii praworządności w Polsce. "Sytuacja stała się bardziej pilna niż kiedykolwiek" - powiedział za zamkniętymi drzwiami w imieniu obu krajów niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth. To ustalenia korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon. W Brukseli blisko trzy godziny trwało wysłuchanie Polski na posiedzeniu Rady UE w ramach procedury z art. 7. traktatu unijnego. Niemcy i Francja chcą, aby procedura art. 7 była kontynuowana.

Frans Timmermans i Konrad Szymański / OLIVER HOSLET / PAP/EPA

Roth zaznaczył, że unijni ministrowie spotykają się już piąty raz w ramach procedury art. 7, ale do tej pory ten dialog nie doprowadził do znaczących postępów w sprawie wyrażanych podczas tych spotkań niepokojów. Od 3 lipca, gdy wdrożono zmiany w SN, sytuacja stała się pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział niemiecki minister.

Jak mówił Roth, sytuacja jest tym bardziej problematyczna, że polscy sędziowie zadali pytania prejudycjalne TSUE, a KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa. Minister zaapelował w imieniu Francji i Niemiec, aby Polska "zachowała się w sposób konstruktywny" i "nie podejmowała nieodwracalnych kroków". Zakończył, że procedura art. 7 powinna być kontynuowana.

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił sytuację praworządności w Polsce, skupiając się na "przyspieszeniu" - jak to nazwał - w kwestii SN. Jego zdaniem sytuacja ulega stałemu pogorszeniu. Wiceszef KE skupił się na sytuacji wokół SN. Zaznaczył także (co dziennikarka RMF FM zapowiadała jeszcze przed wysłuchaniem), że dochodzą go informacje od stowarzyszeń sędziowskich, że sędziowie w Polsce są zastraszani. Chodzi o sędziów, którzy protestują przeciwko obecnym zmianom w sądownictwie. Jego zdaniem władza wpływa na działalność sądów.



Timmermans powiedział, że na siedem zastrzeżeń wytkniętych Polsce podczas pierwszego wysłuchania w czerwcu Polska nie odpowiedziała w sposób pozytywny na żaden z nich. Zapowiedział, że KE "bardzo szybko zdecyduje o kolejnych krokach wobec Polski", co może być zapowiedzią złożenia skargi przeciwko Polsce do TSUE.

Timmermans oczekuje od polskiego rządu szybkiej deklaracji, że Polska będzie kontynuowała wykonywanie wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.

Nie mam wrażenia, by w Radzie UE była większość do przyjęcia krytycznego stanowiska wobec Polski - ocenił wiceszef MSZ Konrad Szymański.



Polska ma poważny stosunek do prawa UE - dodał Szymański, mówiąc o respektowaniu wyroków TSUE.





12 krajów zadało pytania ws. praworządności w Polsce

Pytania zadało 12 krajów - Francja, Niemcy, Szwecja, Dania, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Cypr, Belgia i Finlandia. Kraje te wyraziły poparcie dla działań Fransa Timmermansa.

Większość ministrów opowiedziała się za kontynuowaniem procedury art. 7 - a jeszcze wczoraj niektórzy polscy dyplomaci mówili, że Polska będzie wnioskować o jej zakończenie. Wiceszef MSZ Konrad Szymański jednak takiego wniosku nie złożył, uznając prawdopodobnie, że jest to w obecnej sytuacji nierealistyczne.

Padło wiele słów krytyki w związku z działaniami władz wobec SN. Szwedzka minister zarzuciła Polsce, że nie szanuje ani KE, ani własnej konstytucji. Ministrowie Unii opowiedzieli się za złożeniem przez KE skargi w sprawie SN do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wysłuchanie podczas Rady ds. Ogólnych, o które wnioskowała KE, to kolejny krok w prowadzonej wobec polskich władz procedurze mającej na celu zagwarantowanie praworządności. Jest ono etapem przed ewentualnym głosowaniem w Radzie UE w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę wartości unijnych.



(mpw)