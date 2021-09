Rozmowa prezydentów USA i Polski jest potrzebna, ale chcemy, by wcześniej doszło w Waszyngtonie do refleksji na temat Nord Stream 2 - powiedział prezydencki minister Jakub Kumoch po przylocie prezydenta Andrzeja Dudy do Nowego Jorku. Jak dodał, nie jest to temat do rozmowy na 15 minut w kuluarach.

