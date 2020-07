Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Łukasz Guliński apeluje o oddawanie krwi, której dramatycznie brakuje. Powodem jest sytuacja związana z pandemią i okres wakacyjny - zauważa dyrektor. Krwiodawcy podczas wakacji mogą korzystać z mobilnych punktów pobrań m.in. w Zakopanem czy Wieliczce.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

To trudny moment w naszej działalności, bo krwi dramatycznie brakuje. Brakuje każdej grupy krwi i każda jednostka jest dla nas na wagę złota - podkreślił w rozmowie z PAP Guliński.

Dodał on, że krwi szczególnie brakuje w okresie wakacyjnym, a teraz nałożyła się jeszcze na to sytuacja związana z Covid-19. Według niego, ludzie nadal obawiają się wszelkich skupisk i mają lęk przed zarażeniem w instytucjach służby zdrowia.

Odnotowujemy spadek poboru krwi. Ponadto w okresie wakacyjnym co roku mamy problem z tym, że dawcy wyjeżdżają na wypoczynek i nie koncentrują się nad oddawaniem krwi. Bardzo istotną grupą krwiodawców są także studenci, którzy również wyjeżdżają do swoich domów na odpoczynek - powiedział.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie uspokaja, że koronawirus nie jest przenoszony drogą krwi, a wszystkie punkty pobrań dokonują preselekcji dawców przed wejściem do miejsc poboru. Po takiej preselekcji medycznej krwiodawca jest dopuszczony do dalszych procedur związanych z oddawaniem krwi.

Krwiodawcy w Małopolsce mogą skorzystać z mobilnych punktów pobrań tzw. krwiobusów. Specjalne autobusy wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pobrań krwi codziennie parkują w innym miejscu Małopolski. Co środę do końca wakacji z takiego punktu turyści mogą korzystać na Krupówkach w Zakopanem. Podczas takiej akcji w minioną środę pod Giewontem udało się pobrać 32 jednostki krwi.

Lekarz Maria Lambrecht z zakopiańskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zaapelowała o oddawanie krwi w krwiobusach szczególnie do turystów wypoczywających pod Tatrami.

Szczególnie latem w sezonie wakacyjnym potrzeba krwi, a banki krwi świecą pustkami w całej Polsce. Zapewniam, że personel przestrzega przepisów sanitarnych w zakresie Covid-19 i pozostałych. Podczas wakacji w każdą środę na Krupówkach przed budynkiem Poczty będzie krwiobus, gdzie będzie możliwość oddania krwi. Zwracam się z apelem do wszystkich, którzy mogą oddać krew na rzecz leczenia chorych onkologocznie, hematologicznie, operacji, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych , w górach i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Jeśli czujesz się zdrowo, jesteś pełnoletni i chcesz zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka - zapraszamy do krwiodawstwa - powiedziała PAP lek. Maria Lambrecht.

Chętni krwiodawcy muszą posiadać przy sobie dowód osobisty, a wchodząc do punktu pobrań powinni mieć ubraną maseczkę ochronną.