Badania i ograniczenie liczby sztuk broni. Oto możliwe zmiany po ataku w Krakowie

RMF24

Wprowadzenie cyklicznych badań psychologicznych i ograniczenie liczby sztuk broni dla osób z pozwoleniem sportowym - takie mogą być efekty przeglądu przepisów dotyczących posiadania broni w Polsce, po zamachu w Krakowie. To ustalenia reportera RMF FM Krzysztofa Zasady. Ewentualna nowelizacja przepisów wymagałaby szerszych konsultacji.

W trakcie przeglądu przepisów pod lupę wzięto przede wszystkim pozwolenia na broń sportową. Wątpliwości ekspertów budzą między innymi przepisy, które nie ograniczają liczby sztuk broni dla osób z takimi pozwoleniami. Kolejna sprawa, to obowiązek przechodzenia cyklicznych badań psychologicznych przez osoby, które mają pozwolenia na broń.

Co z kontrolami strzelnic?

Osobną kwestią jest zapowiedziana przez premiera kontrola strzelnic. To problematyczne, bo nadzór nad tymi obiektami sprawują samorządy. Nie za bardzo wiadomo też, w jakim kierunku miałyby iść te kontrole i jaki miałby być ich efekt. Podobnie, nie wiadomo do czego miałby prowadzić przegląd przepisów regulujących tę działalność. Pojawiają się głosy, że może chodzić na przykład o ograniczenie możliwości prowadzenia szkoleń strzelectwa bojowego.

Cztery sztuki broni przy sprawcy strzelaniny, jeszcze więcej w domu

Z informacji przekazanej w poniedziałek przez prok. Przemysława Nowaka wynika, że w samochodzie i przy 24-latku, który dokonał ataku w Krakowie znaleziono cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety – mówił rzecznik Prokuratury Krajowej. W Krakowie padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów, „być może kilkaset”.

Wiemy o tym, że od marca tego roku posiadał pozwolenie na broń na jeden karabin i jeden pistolet – mówił o 24-latku prok. Nowak. Zaznaczył, że na razie prokuratura ma wiedzę o tym, że mężczyzna uczył się wyłącznie strzelania statycznego.

Na razie nie mamy danych, czy uczył się gdzieś indziej. Mamy dane o jednej strzelnicy i o takiej tradycyjnej, statycznej nauce strzelania – mówił.

W mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono siedem sztuk broni.

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.