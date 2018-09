W stolicy otwarto Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Powstańcy będą tam mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach i warsztatach integracyjnych, grach towarzyskich oraz otrzymać ciepły posiłek. Placówka ma także służyć spotkaniom z dziećmi i młodzieżą.

W uroczystym otwarciu palcówki przy ul. Nowolipie 22 wzięli udział m.in. prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska, kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski oraz goście honorowi - powstańcy.



Cieszę się, że to miejsce udało się znaleźć. (...) Wszyscy powstańcy będą mogli tu przyjeżdżać, jeśli będą mieli taką chęć - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.



Powstańcy dzielą się swoim doświadczeniem, przeżyciami, swoją wiedzą, m.in. uczęszczając do szkół. Chcielibyśmy, żeby tutaj dzieci i młodzież ze szkół także przychodzili na lekcje, jeśli będzie taka potrzeba - mówiła prezydent stolicy.





"Pamiętamy siebie jako dziewczęta i chłopców"



Uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że dzięki staraniom władz Warszawy powstańcy "są wreszcie w domu".



Jesteśmy w ostatnim okresie życia i to jest późno, kiedy wreszcie ten dom dla nas zaistniał, ale mam nadzieję, że przebywając tutaj, odmłodniejemy - dodała Traczyk-Stawska. Jak się spotykamy razem, to pamiętamy siebie jako dziewczęta i chłopców, którzy stanęli do walki w Powstaniu. Bo Armia Krajowa to taka armia niezwykła, jedyna na świecie, gdzie walczyli nie dorośli żołnierze, ale przede wszystkim młodzież - podkreśliła.





Podczas uroczystości powstańcy zostali odznaczeni odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna. Goście mogli obejrzeć m.in. występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego.



Placówka będzie działała przez pięć dni w tygodniu w godzinach 10-18. Usługi i świadczenia dla powstańców będą bezpłatne. Koszty remontu i dwuletniej (2018-19) działalności placówki zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy i wyniosą 1,637 mln zł.

Kolejny Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich ma powstać przy ul. Hrubieszowskiej.



(mn)