Trwa ewakuacja mieszkańców w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku- poinformował nas młodszy brygadier Karol Leszczyński z miejscowej straży pożarnej. Przyczyną jest wyciek gazu z rozszczelnionej rury.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Przyczyną wycieku gazu jest rozszczelnienie przebiegającej przez koryto rzeki Bóbr. Do zdarzenia doszło w okolicach ul. Wiejskiej.



Trwa ewakuacja, do tej pory ewakuowanych zostało ok. 50 osób - stwierdził Leszczyński.



Gaz ulatnia się do rzeki, odbija do góry wodę i opada na okoliczny teren.



Każdy wyciek gazu jest groźny. Podchodzimy do zdarzenia z najwyższym priorytetem - dodał strażak.



Na miejscu oprócz straży jest pogotowie gazownicze. Strażacy monitorują sytuację.



(nm)