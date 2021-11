W miejscowości Pasiecznik w powiecie lwóweckim (Dolnośląskie) podczas interwencji agresywny mężczyzna ranił policjanta nożem. Po oddaniu strzałów ostrzegawczych policjant postrzelił napastnika w nogę. Mężczyzna trafił do szpitala; jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do interwencji policji wobec agresywnego mężczyzny doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Pasiecznik, w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku. Policja otrzymał zgłoszenie o kilku mężczyznach, którzy chodzili po jednej z posesji, a jeden z nich miał nóż.

Na miejsce skierowano dwa patrole policji. W okolicy tej posesji policja zauważyła mężczyznę idącego chodnikiem, który w ręku miał nóż i na widok nadjeżdżających radiowozów wyszedł na drogę i zaczął tym nożem wymachiwać - relacjonowała sierż. Olga Łukaszewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Funkcjonariusze zatrzymali się i próbowali nakłonić mężczyznę do odrzucenia noża. Nie stosował się on do wydawanych poleceń i był cały czas agresywny. Mężczyzna ranił policjanta nożem w rękę. Zostały oddane strzały ostrzegawcze, ale napastnik dalej był agresywny i nie odrzucił noża. Zaatakował policjantów i wówczas funkcjonariusz strzelił raniąc napastnika w nogę - powiedziała rzeczniczka.

Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik był pod wpływem alkoholu. Ranny policjant został opatrzony na miejscu.