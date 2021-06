Wolontariuszki i wolontariusze poszukiwani! Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości działają cały rok. By pomagać, organizatorzy obydwu programów chcą zrekrutować osoby, które mają potrzebę zmiany – w życiu zarówno swoim, jak i innych. W nadchodzących edycjach Paczka i Akademia będą potrzebowały ponad 14 tys. liderów i wolontariuszy.

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. / Stowarzyszenie WIOSNA / Materiały prasowe

9 czerwca ruszyła rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości. Dzięki nim mądra pomoc co roku dociera do potrzebujących. Włączyć mogą się wszystkie osoby, które:

- chcą pomagać;

- chcą być potrzebne;

- chcą zrobić coś, co ma znaczenie;

- chcą czuć radość z pomagania;

- chcą mieć wpływ na zmianę życia innych ludzi w swojej okolicy.

Wolontariusz Szlachetnej Paczki wpływa na realną zmianę w życiu konkretnych rodzin w potrzebie, a w Akademii Przyszłości - wspiera dzieci, które w siebie nie wierzą. Jak przekonują członkowie stowarzyszenia WIOSNA, które jest organizatorem tych projektów, wolontariat w Paczce i Akademii to sposób na wartościowe spędzanie wolnego czasu i szansa na zdobycie cennych umiejętności oraz doświadczeń.

Aby zgłosić się do pomocy wystarczy wejść na www.superw.pl i wypełnić krótki formularz.





Pomagają, bo to daje im siłę

Wolontariat jest dla mnie tym, co mogę dać drugiemu człowiekowi - mówi wolontariuszka Szlachetnej Paczki Marysia. To czas, rozmowa, inne spojrzenie na sytuację. Wolontariat to coś, co każdy z nas może ofiarować bez dodatkowych zasobów. Pozwolił mi docenić to, co mam. Pomagam, bo czas, który daję innym, jest bezcenny, nie da się go przeliczyć. Pomagam. Nie tylko w Paczce, ale także w życiu codziennym - dodaje.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości działają w myśl idei: pomagam, bo to daje mi siłę. Jak przekonują: "Wolontariat jest dla tych, którzy szukają odskoczni, zajęcia, które da im poczucie wpływu. Naszą codziennością w pandemii rządzi niepewność. Wolontariat w Paczce czy Akademii to sposób na bezradność, propozycja, dzięki której możemy poczuć, że odzyskujemy kontrolę nad tym, co dzieje się wokół".

Wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości poszukiwani! / Stowarzyszenie WIOSNA / Materiały prasowe

Zgłosić można się do jednej z dwóch ról - lidera lub wolontariusza. Czym się różnią?

Wolontariuszki i wolontariusze Szlachetnej Paczki zbierają historie potrzebujących rodzin, diagnozują ich potrzeby, budują relacje. To dzięki nim darczyńcy mogą przygotować konkretną i dedykowaną pomoc, a rodziny - odzyskać nadzieję na zmianę. Wolontariuszki i wolontariusze Akademii Przyszłości stają się dla swoich małych studentów towarzyszami w drodze do budowania poczucia własnej wartości. Dzięki cotygodniowym spotkaniom dzieci zaczynają dostrzegać swoje mocne strony, odkrywać talenty i pokonywać kolejne bariery.

Liderki i liderzy to wolontariusze, którzy koordynują pracę w danym rejonie czy kolegium. Dzięki swojemu zaangażowaniu liderzy stwarzają szansę na zmianę historii życia najbardziej potrzebujących ze swojej okolicy i umożliwiają dzieciom odzyskanie wiary w siebie. Są pierwszym impulsem do zmiany. To oni organizują strukturę pomocy w ponad 600 rejonach Paczki i 200 kolegiach Akademii, dlatego poszukiwani są w pierwszej kolejności.

Żeby zmienić komuś życie

Pomagam, bo gdy to robię, sama ze sobą czuję się lepiej. Oddaję to, co dostałam kiedyś - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Szukamy takich osób, które chcą poczuć się potrzebne, które chcą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość.

"Wolontariat to wyraz troski o innych, będących częścią lokalnej społeczności. Poprzez swoje działania wolontariusz uruchamia realną zmianę społeczną w najbliższym otoczeniu. By móc pomagać rodzinom lub dziecku z okolicy, warto wysłać zgłoszenie jak najszybciej" - przekonuje stowarzyszenie WIOSNA.

Po co? - pyta Joanna Sadzik i od razu odpowiada. - Po to, żeby zmienić coś w życiu rodziny ze swojej okolicy, która teraz sobie nie radzi. Po to też, by zmienić coś w życiu dziecka, które nie wierzy w siebie, nie radzi sobie w szkole i przez to ma problemy w życiu społecznym. Po prostu: żeby zmienić komuś życie.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Dzięki połączeniu wrażliwości ochotników oraz systemowym, wdrażanym od lat rozwiązaniom mądrej pomocy, tylko w zeszłej edycji Paczka dotarła do ponad 14 tys. rodzin. Akademia Przyszłości to siostrzany program Paczki, który od 2003 roku stanowi bezpieczną i twórczą przestrzeń dla dzieci. Podczas zeszłej edycji wsparcie w budowaniu własnej wartości otrzymało 1 650 podopiecznych Akademii.