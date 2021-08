Szpital Żywiec uruchomił nowoczesny oddział kardiologii. To świetna wiadomość dla mieszkańców powiatu żywieckiego, którzy do tej pory pomocy kardiologicznej musieli szukać w placówkach w Bielsku-Białej lub Cieszynie.

Oddział kardiologiczny w Żywcu / Anna Kropaczek / RMF FM

Mamy wielką satysfakcję z tego, że pacjenci będą mogli wreszcie korzystać z opieki kardiologicznej u nas, na miejscu - mówi Małgorzata Świątkiewicz, dyrektor Szpitala Żywiec. Choroby serca należą do tych najczęściej występujących, dlatego oddziału kardiologicznego nie mogło zabraknąć w naszym Szpitalu - dodaje.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co roku z powodu chorób układu krążenia umiera 175 tys. Polaków. Jest to ok. 40 proc. wszystkich zgonów. Szybka pomoc medyczna może uratować życie. Tymczasem do niedawna mieszkańcy regionu, by skorzystać z opieki kardiologicznej, np. w przypadku zawału serca, musieli jechać do szpitala w Bielsku-Białej lub Cieszynie, które - dla najdalej położonych miejscowości powiatu - oddalone są nawet o 70 km.

Nowy oddział w Żywcu ma 27 łóżek w komfortowych salach oraz 8 łóżek na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W każdej sali istnieje możliwość podłączenia nowoczesnego sprzętu monitorującego funkcje życiowe pacjenta. Oddział dysponuje bezpośrednim połączeniem internetowym z zespołami pogotowia ratunkowego - tzw. LifeNet, umożliwiającym teletransmisję zapisu EKG. Wyposażony jest także w nowoczesną salę zabiegową hemodynamiki, gdzie wykonywane są zabiegi udrażniania i poszerzania tętnic wieńcowych.

Zabiegi są wykonywane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - zapewnia dr Marcin Dębiński, ordynator oddziału. Oprócz tego posiadamy pracownię elektrokardiologii oraz elektrofizjologii, w których wykonywane są zabiegi m.in. wszczepienia rozruszników serca oraz ablacji zaburzeń rytmu serca - dodaje.

Najważniejszym zadaniem pracowni hemodynamicznej jest zabezpieczenie pacjentów ze świeżym zawałem serca. Oferujemy naszym chorym najlepszy sposób leczenia poprzez szybką interwencję, udrażniając zamkniętą tętnicę i zatrzymując postęp martwicy mięśnia sercowego - opisuje dr Marek Król, kierownik Pracowni Hemodynamiki, Elektroterapii i Elektrofizjologii. W pracowni wykonywane są inwazyjne badania diagnostyczne układu krążenia: koronarografia, czyli badanie kontrastowe tętnic wieńcowych oraz ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS), która pomaga dokładnie ocenić charakter i stopień zwężenia naczynia, a także testy oceniające rezerwę wieńcową (FFR) określające istotność niedokrwienia. Pacjenci oddziału, po przebytym zawale serca, mogą także korzystać z refundowanego przez NFZ programu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej KOS-Zawał, który zapewnia im pomoc medyczną i rehabilitację kardiologiczną przez 12 miesięcy od zdarzenia.