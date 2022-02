Choinkę bożonarodzeniową zwykle ubieramy w wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, choć niektórzy wolą to zrobić parę dni wcześniej. Kiedy natomiast rozbieramy drzewko świąteczne? Wielu z nas zrobiło to już w styczniu. Ci, którzy wciąż mają ubraną choinkę w domu, powinni ją rozebrać najpóźniej dziś, czyli 2 lutego. Dlaczego?

2 luty to 40. dzień po Bożym Narodzeniu. Tego dnia w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest Święto Matki Bożej Gromnicznej, a także Święto Ofiarowania Pańskiego i Oczyszczenia Najświętszej Maryi. Choć kolędy i pastorałki śpiewamy w kościołach do 2 lutego, to okres Bożego Narodzenia formalnie kończy się w niedzielę Chrztu Pańskiego. Ta jest obchodzona zaraz pod Święcie Trzech Króli, w tym roku był to 8 stycznia.

Do kiedy rozebrać choinkę i co zrobić z choinką po rozebraniu?

Zarówno w kościołach, jak i domach wielu z nas choinka jest trzymana jednak do początku lutego. Również do 2 lutego można zobaczyć choinkę na Placu Świętego Piotra przed bazyliką watykańską.

Jeśli nasza choinka jest sztuczna, to sprawa jest prosta - wystarczy ją rozłożyć i schować na strychu, w piwnicy lub innym schowku. Jeśli natomiast nasze świąteczne drzewko jest naturalne (o ile do tej pory jeszcze nie spadły z niego wszystkie igły), to możliwości jest kilka:

Jeśli mieliśmy choinkę w doniczce, podlewaliśmy ją i jest w dobrym stanie, możemy posadzić ją koło domu lub dać komuś , kto ma taką możliwość.

, kto ma taką możliwość. Pień choinki można wykorzystać na opał , a gałęzie dać do kompostownika.

, a gałęzie dać do kompostownika. Gałązki choinki mogą przydać się do kreatywnych zabaw z dziećmi - np. jako element wyklejanki. Można je też wykorzystać jako ściółkę dla roślin i drzew, które preferują kwaśną glebę (np. rododendron, hortensja, magnolia, wrzos, żurawina, sosna czy jałowiec).

(np. rododendron, hortensja, magnolia, wrzos, żurawina, sosna czy jałowiec). Można oddać choinkę np. do zoo. Dowiedz się jednak najpierw, czy zoo w Twojej okolicy prowadzi taką zbiórkę, bo wrocławskiego ogród zoologiczny od lat przyjmuje drzewka świąteczne, ale śląskie zoo takiej zbiórki nie prowadzi.

Gdzie wyrzucić choinkę?

Choinkę naturalną można również wyrzucić do pojemnika na bioodpady, ale bez doniczki, a samo drzewko należy pociąć i wyrzuć w kawałkach. Drzewko naturalne w całości można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ale tylko w miejscach przeznaczonych do odbioru tzw. odpadów zielonych.

Z kolei choinki sztuczne należy oddać wyłącznie do miejsca odbioru odpadów wielkogabarytowych (PSZOK) lub poczekać na odbiór takich odpadów koło naszego domu.