Koncern Discovery, właściciel telewizji TVN, zapowiedział podjęcie działań prawnych przeciwko polskim władzom w związku z przegłosowaniem przez Sejm ustawy medialnej oraz nieprzyznawaniem koncesji dla stacji TVN24. Według firmy, Polska złamała przepisy polsko-amerykańskiej umowy o wzajemnej ochronie inwestycji.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Piotr Nowak /

Firma podała w komunikacie, że jest ofiarą dyskryminacji przez polskie władze i złoży sądową skargę, powołując się na zapisy dwustronnej umowy o inwestycjach.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w środę. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 216.



Projekt PiS zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ustawa teraz trafi do Senatu.





O co chodzi w "lex TVN"?

W opinii ekspertów zmiany w prawie spowodują, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie - chyba, że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.

Projekt "lex TVN" dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału: wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.



Politycy PiS przekonują, że nowe prawo ma chronić polskie media przed przejęciem przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski.

Projekt lex TVN spotkał się z falą negatywnych ocen. Krytyczne głosy płyną z opozycji, ale także z Waszyngtonu i Brukseli, a nawet z wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy.

Suski zapowiada poprawki

Marek Suski w Sejmie zapowiedział jednak zgłoszenie w Senacie poprawki do "lex TVN".



Chodzi o to, aby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, byście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 - powiedział Suski. Odpowiedziało mu skandowane z ław opozycji hasło: "ruski Suski".



Suski poinformował, że "w pracach nad ustawą została przeoczona jedna poprawka do art. 35, która będzie znosić ograniczenie o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, że nie mają zastosowania do udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy, satelitarny lub w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania naziemnego rozsiewczego lub rozsiewczego satelitarnego".