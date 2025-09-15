Jak AI i media społecznościowe zmieniają świat informacji? O tym rozmawiają dziś w Warszawie dziennikarze i eksperci podczas konferencji "Świat Narracji". Wśród panelistów m.in. Tomasz Terlikowski z RMF FM. Transmisja na żywo już od godziny 12:00.

Konferencja "Świat Narracji" rozpoczyna się dziś w południe w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Tematem wydarzenia są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją media w erze sztucznej inteligencji i rosnącej dominacji platform społecznościowych.

Wśród uczestników są przedstawiciele największych europejskich agencji informacyjnych - m.in. AFP, DPA, ANSA, NTB, Ukrinform i Kosovapress - oraz polscy dziennikarze.

Konferencja "Świat Narracji" to wyjątkowa okazja do wymiany opinii między dziennikarzami z różnych redakcji oraz przedstawicielami największych agencji prasowych w Europie. Uczestnicy wspólnie zmierzą się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnych mediów - od walki z dezinformacją, przez błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji, aż po rosnącą potęgę globalnych platform społecznościowych. To miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły i strategie na przyszłość dziennikarstwa.

Czy media przetrwają rewolucję technologiczną? Na zdjęciu dziennikarze przed konferencją prasową. / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

W programie przewidziano dwa główne panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, zatytułowany "Rola, znaczenie i miejsce agencji prasowych w świecie dominacji platform społecznościowych i zaawansowanej sztucznej inteligencji", potrwa od 12:45 do 14:15. Wezmą w nim udział przedstawiciele największych europejskich agencji informacyjnych, a debatę poprowadzi Paweł Kostrzewa, członek zarządu PAP.

Drugi panel, zaplanowany na godziny 14:30-16:00, skupi się na zadaniach i wyzwaniach dla mediów w obliczu ekspansji AI i dominacji platform społecznościowych. Wśród panelistów znajdą się m.in. Tomasz Terlikowski (RMF FM), Mikołaj Chrzan ("Gazeta Wyborcza"), Konrad Piasecki (TVN), Magdalena Rigamonti (Onet) oraz Michał Szułdrzyński ("Rzeczpospolita"). Dyskusję poprowadzi redaktor naczelny PAP, Wojciech Tumidalski.

W trakcie konferencji zaplanowano także transmisję wywiadu z Nicuşorem Danem, prezydentem Rumunii, przeprowadzonego przez Justynę Prus z PAP.