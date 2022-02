„Na budowach, z racji tego, że jest nacisk na zysk, kierownicy naciskają na operatorów, żeby pracować przy wiatrach. Powiedzenie ‘podaj coś między podmuchami' nie wzięło się znikąd” – mówi w rozmowie z Mariuszem Piekarskim Tomasz Klarkowski, komentując tragiczny wypadek, do którego doszło w czwartek w Krakowie. „Czy można rozsądzać, że taki wypadek musiał się wydarzyć? Żuraw był zwiatrowany, więc to nie jest wina żurawia, tylko pogody. Ta pogoda pokazała nam, że to ona rządzi, a nie my” – dodaje członek Małopolskiej Komisji Operatorów Wieżowych. Zobaczcie cały wywiad!

