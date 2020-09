25. jubileuszowy Festiwal Górski w Lądku-Zdroju, rozpoczęty w piątek 11 września, miał w swoim programie wyjątkowy festiwalowy Dzień Psa-Ratownika. 11 czworonożnych ratowników wraz z ich opiekunami z GOPR prezentowało swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną widownią, złożona z uczestników festiwalu i kuracjuszy przebywających w tym dolnośląskim kurorcie.

Uczestnicy Dnia Psa-Ratownika / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Pies do ratownictwa musi posiadać pewne predyspozycje, musi być nie za duży, nie za mały, ważyć nie więcej niż 30 kg, tak by łatwo mógł poruszać się po górskim terenie i być łatwy do przenoszenia i transport - tłumaczy Jacek Falkenberg, przewodniczący Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR.

Najlepiej w ratownictwie sprawdzają się owczarki niemieckie, holenderskie i belgijskie, labradory, tollery, flaty, husky, świetnie spisują się także psy z mieszanych ras. Jedna wspólna cech tych psów to pasja do pracy i do uczenia się.

Podkomisja Psów Ratowniczych GOPR działa już od ponad 45 lat. Psi ratownicy są wykorzystywani nie tylko do akcji poszukiwania zaginionych w górach, ale też do poszukiwań ofiar katastrof i w akcjach poszukiwawczych prowadzonych przez policję.

Ratownicy GOPR, którzy opiekują się psami, pełnią swoją funkcję ochotniczo, każdy z nich ma swoją pracę, poza nią pełnią dyżury ratownicze. Oprócz tego spędzają jeszcze od 1,5 do 2 tysięcy godzin rocznie tylko na szkoleniu swoich czworonożnych podopiecznych. Utrzymanie tej działalności nie byłoby możliwe bez dodatkowe wsparcia ze strony sponsorów i patronów GOPR - podkreśla Jacek Falkenberg.

Festiwal Górski w Lądku-Zdroju będzie trwał do 20 września.

