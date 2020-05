Ratownicy GOPR przeprowadzili w sobotę cztery akcje ratownicze - w tym skomplikowaną ewakuację paralotniarza, który utknął na 20-metrowym drzewie w masywie Cietnia w Beskidzie Wyspowym.

Po godzinie 12 ratownicy otrzymali zgłoszenie, że w masywie Cietnia nad Wiśniową w Beskidzie Wyspowym jeden z paralotniarzy podczas lotu stracił sterowność, spadł, a następnie zawisł na drzewie na wysokości około 20 m nad ziemią. Poszkodowany doznał otwartego złamania uda w dwóch miejscach.

Do akcji wyruszyły dwa zespoły ratowników, jeden z Centralnej Stacji Ratunkowej w Rabce, a drugi ze Stacji Ratunkowej w Limanowej oraz śmigłowiec LPR. Po ewakuacji poszkodowanego z drzewa technikami linowymi i zabezpieczeniu medycznym ratownicy wraz z załogą śmigłowca przetransportowali poszkodowanego do jednego z krakowskich szpitali.



Ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR pomagali także 13-latkowi, który w Kasinie podczas jazdy na trasie rowerowej złamał oba nadgarstki. Chłopiec karetką górską został przewieziony do oczekującej przy dolnej stacji kolejki linowej na Śnieżnicę karetki pogotowia i trafił do szpitala.



Kolejne wypadek wydarzył się na szlaku czerwonym w Gorcach w rejonie Obidowca nad Starymi Wierchami. Tam kobieta doznała urazu biodra.

Równocześnie inna grupa ratowników pomagała turystce w rejonie Durbaszki w Pieninach. Kobieta z nagłym zachorowaniem została przetransportowana do szpitala.