Jaka pogoda czeka nas w najbliższy weekend? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że będzie pochmurno. Słońce zawita jedynie w górach i tylko w sobotę. Mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i lubelskiego powinni również uważać na gęste mgły.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w województwach:

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

mazowieckim

lubelskim.

Alerty obowiązują od piątku rano do soboty rano. Na podanym obszarze mogą wystąpić mgły, które spowodują ograniczenie widoczności do 200 m, a miejscami nawet do 50 m.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Jaka pogoda w sobotę i w niedzielę?

W sobotę synoptycy przewidują duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, głównie w zachodniej połowie kraju. W górach będzie słonecznie. Na północnym wschodzie kraju miejscami mogą wystąpić słabe opady mżawki.

Na południu kraju temperatura wyniesie około 1 st. C.

2 st. C pokażą termometry na wschodzie i południowym wschodzie. Najcieplej będzie nad morzem i północnym wschodzie kraju, gdzie temperatury wyniosą kolejno około 5 st. C. i 7 st. C.

"W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na zachodzie kraju, w górach zachmurzenie małe" - prognozują synoptycy. Będzie zimno, temperatura spadnie miejscami nawet do -6 st. C.

Niedziela także będzie pochmurna. Rano na południu kraju mgły mogą ograniczyć widzialność nawet do 200 m. Termometry pokażą najwyżej 7 st. C na południowym zachodzie Polski.