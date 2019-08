Zadowolenie z dotychczasowego udziału Polski w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraził w rozmowie z PAP szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Za istotne uznał zwłaszcza inicjatywy wiodące do umocnienia prawa międzynarodowego. Zaznaczył także, że dzięki działaniom naszej dyplomacji prezydent USA Donald Trump przyjeżdża do Polski. Podkreślił, że jednym z tematów rozmów będzie m.in. kwestia wiz do USA.

REKLAMA