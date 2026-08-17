CPK szuka nowego prezesa. Oto kluczowe kryteria

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Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa spółki CPK oraz członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami. „Spółka poszukuje doświadczonych menedżerów z kompetencjami odpowiadającymi skali i złożoności strategicznego programu inwestycyjnego Port Polska” - poinformował w komunikacie Port Polska.

W postępowaniu na stanowisko prezesa jednym z kluczowych kryteriów będzie doświadczenie w zarządzaniu „złożonymi projektami inwestycyjnymi oraz kierowaniu wieloosobowym zarządem lub zespołem projektowym”.

„Istotnym elementem jest doświadczenie w zarządzaniu portfelem budowlanych projektów inwestycyjnych, obejmujących wielobranżowe i wielkokubaturowe inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, biurowo-handlowe lub sportowe. Dodatkowymi atutami ocenianymi przez radę nadzorczą będą doświadczenie w realizacji projektów budowlanych w formule project finance oraz dyplom MBA. Termin składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym upływa 23 września 2026 r.” - dodał Port Polska.

Drugie postępowanie dotyczy Członka Zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami. „Kandydat powinien mieć doświadczenie w budowaniu relacji z interesariuszami na różnych etapach procesu inwestycyjnego, a także wiedzę z zakresu planistyki przestrzennej, rozwoju regionalnego i projektów inwestycyjnych. Istotna jest również znajomość procesów pozyskiwania i zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi pod inwestycje infrastrukturalne” – zaznaczono.

Nowy członek zarządu będzie odpowiadał za kwestie nieruchomości niezbędnych do prowadzenia inwestycji oraz relacje z jej otoczeniem i interesariuszami. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 września.

Odwołani pod koniec lipca

Rada Nadzorcza CPK 30 lipca odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, powierzono Marcinowi Michalskiemu z zarządu spółki.

Kluczowe terminy

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Budowa portu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku - pod koniec czerwca spółka CPK podpisała z firmą Budimex wartą ok. 146 mln zł umowę na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska. Prace ziemne mają rozpocząć się we wrześniu. Nowe lotnisko ma zostać oddane do użytku w 2032 r.