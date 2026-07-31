Prezes CPK odwołany

Filip Czernicki został odwołany z funkcji prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny. W zarządzie spółki nie będzie już Dariusza Kusia - poinformował Port Polska.
W komunikacie dodano, że obowiązki prezesa CPK, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski. Decyzja o odwołaniu Czernickiego i Kusia zapadła w czwartek 30 lipca br., jednocześnie nie poinformowano o przyczynie odwołania.
Poinformowano, że rada nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu spółki CPK.