Prezes CPK odwołany

RMF24

Filip Czernicki został odwołany z funkcji prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny. W zarządzie spółki nie będzie już Dariusza Kusia - poinformował Port Polska.

W komunikacie dodano, że obowiązki prezesa CPK, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski. Decyzja o odwołaniu Czernickiego i Kusia zapadła w czwartek 30 lipca br., jednocześnie nie poinformowano o przyczynie odwołania.

Dariusz Klimczak w RMF FM: Maciej Lasek odwołany Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, został odwołany - poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W miejsce Laska powołany został Piotr Malepszak.

Poinformowano, że rada nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu spółki CPK.

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