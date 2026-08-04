Na jakim etapie są wywłaszczenia związane z Portem Polska? Ustalenia RMF FM

RMF24

Ponad pół miliarda złotych może zapłacić rząd - w ramach wywłaszczeń - właścicielom gruntów, na których powstać ma Port Polska, czyli największe lotnisko w kraju - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Ta kwota dotyczy prawie tysiąca działek w mazowieckim Baranowie i jego okolicy, między Łodzią a Warszawą. W ostatni piątek odwołani zostali prezes i jeden z członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za tę inwestycję. Mimo zmian personalnych, z ustaleń naszego reportera wynika, że dalsze etapy przygotowania do budowy i samej budowy portu mają odbyć się zgodnie z planem. W ciągu miesiąca, czyli najpóźniej na początku września, mamy poznać nazwisko nowego prezesa spółki CPK. Niebawem rozpisany ma zostać konkurs w tej sprawie.

Z informacji, które reporter RMF FM uzyskał w spółce CPK, wynika, że w ramach postępowania o ustalenie odszkodowania wojewoda mazowiecki wszczął 535 postępowań odszkodowawczych dla 923 działek na terenie objętym decyzją lokalizacyjną dla lotniska i węzła komunikacyjnego po jego zachodniej stronie.

Łączna kwota wycen dla niemal wszystkich działek wyniosła 568 milionów złotych. Do tej pory wydane zostały decyzje odszkodowawcze w stosunku do prawie dwóch trzecich (63 proc.) gruntów podlegających wywłaszczeniu, na łączną kwotę 401 milionów złotych.

Pierwsza łopata jeszcze w tym roku. „Brakuje 37 działek”

„Rozpoczęcie prac polegających na wykonaniu fundamentów głębokich rozpocznie się w tym roku. W pierwszej fazie będą prowadzone na terenie 200 działek, spośród których Spółka nie posiada jeszcze 37. Spółka jest w stałym kontakcie z ich właścicielami w związku ze zbliżającymi się terminami wydania działek. Planowany termin pozyskania brakujących terenów to połowa września 2026 roku” - wynika z informacji, jaką uzyskał nasz dziennikarz.

Władze spółki dodają, że procedury wywłaszczeniowe na całym obszarze określonym przez decyzję lokalizacyjną dla lotniska i węzeł komunikacyjny po jego zachodniej stronie mają się zakończyć do końca października roku.

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty, czyli rozpoczęcie palowania terenu i utwardzania gruntów, na których mają powstać terminale lotniska i dworzec kolejowy, planowane było od wielu miesięcy na drugą połowę września tego roku. W Baranowie nasz reporter spotkał mieszkańców, których domy są tuż obok miejsca, gdzie ma zaczynać się teren lotniska. Oni pokazali, że większość ich sąsiadów już się stamtąd wyprowadziła.

Ta strona obok naszego domu praktycznie cała jest już sprzedana. Tam córka moja miała domek postawiony nowy, zamieszkała tam siedem lat temu, i wykupili to od niej, bo droga techniczna ma tam iść. Do grudnia ma termin wyprowadzenia się, pieniążki dostała, teraz się układa. Mało osób zostało. Ja należę do tych, którzy nie chcą się wyprowadzić, bo szkoda, żal mi tych drzew, mieszkamy blisko, ale na razie nikt nam nie nakazał się wyprowadzać, usłyszeliśmy tylko, że nasze działki będą objęte wywłaszczeniami w 2040 roku, gdy będzie kolejny etap lotniska. Czekamy na razie i nie wiemy, co o tym myśleć, ale na razie nas to nie cieszy - przyznaje jeden z mieszkańców.

Na ogrodzeniu jego domu widać jeszcze baner z napisem „NIE dla CPK”. Słowo „NIE” już wyblakło, teraz nie sprzeciwiamy się tej inwestycji, choć entuzjazmu nie ma - tłumaczy.

Teren w gminie Baranów, gdzie ma powstać Port Polska; fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nowa droga krajowa jako alternatywa dla autostrady?

Jak ustalił reporter RMF FM, większość właścicieli działek, na których powstać ma pierwszy etap lotniska, zgodziła się na sprzedanie swoich gruntów. Wątpliwości dotyczą kilku rodzin - dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz.

Dodatkowo, wczoraj rząd opublikował projekt nowych przepisów związanych z budową lotniska. Jest w nich na przykład plan budowy nowej drogi krajowej, alternatywnej dla zakorkowanej autostrady A2, z Warszawy do Baranowa, a także rozszerzenie trasy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, by popularna kolejka WKD dojeżdżała do nowego lotniska. Rozporządzenie w tej sprawie ma być przyjęte w najbliższych tygodniach.

Port Polska ma być gotowy - według aktualnych, rządowych planów - za ponad sześć lat, pod koniec 2032 roku. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że zmiany w zarządzie spółki CPK są związane z tym, że prace nad lotniskiem wkraczają w etap budowy. Założenie było takie, że na czele inwestycji powinna być osoba, która jest specjalistą właśnie w tej dziedzinie.

Port Polska poinformował w piątek, że rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny odwołała prezesa Filipa Czernickiego, który jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym od lat pracującym w branży lotniczej, a także członka zarządu Dariusza Kusia.