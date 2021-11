​Do sześciu godzin wzrósł czas oczekiwania ciężarówek na przekroczenie granicy z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie). W związku z kryzysem migracyjnym, polsko-białoruskie przejście w Kuźnicy na Podlasiu jest zamknięte do odwołania.

Zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Na wyjazd z Polski na Białoruś na przejściu towarowym w Koroszczynie oczekuje ok. 200 pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania to sześć godzin - powiedział rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Jeśli chodzi o przejście towarowe w Koroszczynie, możemy zauważyć wzrost liczby pojazdów, w porównaniu do wtorku - podał Deruś. Poinformował, że we wtorek rano ruch w Koroszczynie odbywał się na bieżąco, po południu czas oczekiwania na przekroczenie granicy wzrósł do trzech godzin, a w środę rano do sześciu godzin.

Nie jest to nic takiego, z czym byśmy się wcześniej nie spotkali - powiedział Deruś. Dodał, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zdarzały się już sytuacje, kiedy na przekroczenie granicy oczekiwało ponad 200 pojazdów.

Nie jest to ilość, która budziłaby niepokój po naszej stronie - dodał rzecznik.



Sytuacja na innych przejściach granicznych

Deruś poinformował, że na kierunku przywozowym do Polski odprawy odbywają się na bieżąco. Ruch na przejściu osobowym w Terespolu nie zmienił się. Na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku na wjazd do Polski oczekuje ok. 140 pojazdów (szacunkowy czas oczekiwania to pięć godzin), na kierunku wywozowym z Polski odprawy odbywają się na bieżąco.



Na przejściu w Hrebennem szacunkowy czas oczekiwania na wjazd do Polski oraz na wyjazd z Polski wynosi jedną godzinę.



Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odprawili na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim 3230 pojazdów ciężarowych (1607 na kierunku przywozowym do Polski i 1623 na kierunku wywozowym z Polski).



W związku z zaistniałą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od wtorku zawieszony jest ruch graniczny towarowy i osobowy w obu kierunkach na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy (Podlasie). Podróżni są kierowani na przejścia graniczne w Terespolu (przejście osobowe), Kukurykach/Koroszczynie (przejście towarowe) lub Bobrownikach (przejście osobowe i towarowe).