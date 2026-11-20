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Zagrożenie atakiem z powietrza we wschodniej Polsce spowodowało, że w piątek rano, po raz pierwszy ewakuowano wieżę kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza na terytorium Polski, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy podjęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka - przekazał w mediach społecznościowych Dariusz Klimczak.

Dziewięć osób, w tym sześć osób personelu operacyjnego, przebywało w doraźnym miejscu schronienia - poinformował minister infrastruktury.

Jak dodał, dotychczas tego typu ewakuacje miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin.

Wcześniej PAŻP poinformowała, że z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnictwo w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze.

W piątek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.

Rano ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ, przekazał RMF FM, że sprawdzane są dwa przypadki dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pierwszy dotyczy właśnie okolic Rudnika nad Sanem. Drugi - okolic Chmielka i Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Zniszczone zostały m.in. trzy mosty w Kijowie. Miał być to odwet za ostatnie trzy ataki Ukraińców na Most Krymski.