We wtorek o godz. 16 Senat zajmie się projektem prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 roku dotyczącego zmian w konstytucji. Przed posiedzeniem Senatu dojdzie do spotkania senatorów PiS ze ścisłym kierownictwem partii.

Prezydent Andrzej Duda / Paweł Suparnak / PAP

We wtorek Senat rozpoczyna czterodniowe posiedzenie. Senatorowie rozpoczną prace od debaty nad projektem prezydenta o zarządzeniu w dniach 10-11 listopada 2018 roku referendum konsultacyjnego dot. zmian w konstytucji.

Wniosek wpłynął do Senatu w piątek. Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że Senat zajmie się wnioskiem we wtorek o godz. 16. Głosowanie nad wyrażeniem przez izbę zgody na zarządzenie przez Andrzeja Dudę ogólnokrajowego referendum odbędzie się we wtorek późnym wieczorem albo w środę rano. Według wicemarszałka Senatu Adama Bielana nie ma jeszcze decyzji klubu PiS ws. wniosku prezydenta. Przed posiedzeniem Senatu ma dojść do spotkania senatorów PiS ze ścisłym kierownictwem partii.



Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy przeprowadzenia referendum ws. zmiany konstytucji cieszy się dużym zainteresowaniem i dużym poparciem Polaków. (...) Jestem w pełni przekonany, że dzisiaj opinia publiczna ma takie przekonanie, że te (zaproponowane przez prezydenta) pytania są ważne i istotne - potwierdzają to badania - mówił w poniedziałek w Rozmowie w samo południe w RMF FM minister kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Senatorowie mają prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. Ufam, że postąpią tak, jak oczekuje opinia publiczna - stwierdził Mucha. Procedura się toczy. Tutaj nie ma możliwości modyfikacji tego terminu, który jest wskazany w projekcie postanowienia o zarządzeniu referendum - zaznaczył.

Paweł Mucha o referendum ws. konstytucji: Procedura się toczy. Nie ma możliwości zmiany terminu wskazanego przez Andrzeja Dudę





Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.



W prezydenckim projekcie postanowienia ws. referendum znalazło się 10 pytań, m.in. o to, czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Wśród pytań referendalnych są m.in. te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn



Porządek obrad Senatu prawdopodobnie zostanie poszerzony o nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zasadniczym jej celem "jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS ws. powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN". Jak zaznaczono, w zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN.



Zmiany przewidują, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak obecnie głosi przepis - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

