"Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy przeprowadzenia referendum ws. zmiany konstytucji cieszy się dużym zainteresowaniem i dużym poparciem Polaków. (…) Jestem w pełni przekonany, że dzisiaj opinia publiczna ma takie przekonanie, że te (zaproponowane przez prezydenta) pytania są ważne i istotne - potwierdzają to badania" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM minister kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Decyzja ws. rozpisania referendum ma zapaść w parlamencie jutro. I trudno przewidzieć, jaka ona będzie: politycy PiS krytykowali przede wszystkim proponowany termin plebiscytu, czyli 10 i 11 listopada. "Senatorowie mają prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. Ufam, że postąpią tak, jak oczekuje opinia publiczna" - stwierdził Mucha. "Procedura się toczy. Tutaj nie ma możliwości modyfikacji tego terminu, który jest wskazany w projekcie postanowienia o zarządzeniu referendum" - zaznaczył.

Pytany przez Marcina Zaborskiego o to, czy obóz prezydencki konsultował się ws. referendum z opozycją, Paweł Mucha stwierdził, że "wielokrotnie były zaproszenia i do Grzegorza Schetyny, i do innych czołowych polityków Platformy Obywatelskiej na spotkania w województwach, w okręgach wyborczych", ale spotykały się z odzewem tylko "w bardzo nielicznych przypadkach". Żadnej woli debaty nie było - stwierdził.

Pytany, czy prezydent wystąpi osobiście przed senatorami, by przekonać ich do poparcia idei plebiscytu, odparł: Nie ma takiego zwyczaju. Reprezentować go będę ja.

Gdyby się okazało, że Senat nie przychyli się do tej inicjatywy, to niewątpliwie kancelaria prezydenta będzie rozważać, w jaki sposób ten dorobek związany z całą debatą (nt. potrzeby zmiany konstytucji) dalej wykorzystać, żeby dalej był z niego jakiś uzysk - zapowiedział Paweł Mucha.

Paweł Mucha o referendum ws. konstytucji: Procedura się toczy. Nie ma możliwości zmiany terminu wskazanego przez Andrzeja Dudę Karolina Bereza /RMF FM





A czy poda się do dymisji, jeśli Senat nie zgodzi się na prezydenckie referendum?

To ciekawe pytanie, ale nie najważniejsza kwestia związana z referendum konsultacyjnym - uciął prezydencki minister.

Marcin Zaborski pytał Pawła Muchę również o zaproponowane przez Andrzeja Dudę pytania referendalne, z których część wymagałaby odpowiedzi bardziej szczegółowej niż proste: "tak/nie". Nasz dziennikarz podał przykład pytania nr 6: "Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa RP w Unii Europejskiej i NATO z poszanowaniem zasad suwerenności?" - i dopytywał: Co, jeśli chcę, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, ale nie w NATO? Jak mam odpowiedzieć na to pytanie?

Pytania były po części redagowane na zasadzie takiej, że pewne kwestie są zagregowane - przyznał Paweł Mucha. To z jednej strony kwestia licznych postulatów, które się pojawiły, o łączenie pewnych kwestii, z drugiej strony ograniczenia liczby pytań - stwierdził.

Marcin Zaborski jednak nie rezygnował. Jeżeli chcę, żeby w konstytucji był ‘rozdział europejski’, a nie było o NATO?" - dopytywał, a Paweł Mucha ostatecznie podpowiedział: To odpowiada pan: "nie".

W dalszej części Rozmowy w samo południe w RMF FM Marcin Zaborski pytał swego gościa o prof. Małgorzatę Manowską, wymienianą jako potencjalna kandydatka na nową Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego.

Nie chcę wpisywać się w spekulacje medialne. Mam przyjemność znać panią profesor, mam bardzo dobre zdanie na temat jej kompetencji. To jest świetny prawnik, wieloletnia sędzia z dużym doświadczeniem, obecnie sędzia Sądu Apelacyjnego. W Polsce mamy wielu wybitnych sędziów i cieszę się, że tacy też się zgłaszają do SN ­- skomentował Paweł Mucha. Zastrzegł jednak, że procedura wyboru nowego prezesa SN jest dopiero przed nami.

Na koniec w rozmowie pojawił się wątek wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

W Białym Domu prędzej pojawi się Andrzej Duda czy Władimir Putin? - pytał Marcin Zaborski.

Paweł Mucha odpowiedział: Nie jest tajemnicą, że jesienią takie spotkanie jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli chodzi o spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, to one mają miejsce. (...) Trump w ciągu roku dwukrotnie był w Polsce - na szczycie NATO i inicjatywy Trójmorza.

