Rosyjski konsulat w Gdańsku ma zostać zamknięty do 23 grudnia. Decyzja ta otwiera nowy rozdział w wieloletnim sporze dotyczącym opłat za użytkowanie willi przy ul. Batorego. Miasto od lat stara się wyegzekwować od Federacji Rosyjskiej wielomilionowy dług, jednak sprawa jest skomplikowana i sięga początków lat 50. XX wieku. "Od ponad 70 lat funkcjonowali tam Rosjanie. Nikt z nas w środku nigdy nie był" - mówi RMF FM Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska pytany o przyszłość willi.

Rosyjski konsulat w Gdańsku zostanie zamknięty 23 grudnia (zdjęcie poglądowe) / Piotr Hukalo / East News

Wszystko zaczęło się w 1951 roku, kiedy Polska Ludowa i Związek Radziecki podpisały umowę o bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości przy ul. Batorego w Gdańsku. Po upadku ZSRR i zmianach ustrojowych w Polsce, budynek pozostał własnością Skarbu Państwa, a miasto Gdańsk pełniło funkcję inkasenta.

Sytuacja zmieniła się w 2013 roku, gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało miasto, że należy pobierać opłaty za użytkowanie nieruchomości. Rosyjski konsulat nie reagował na wezwania do zapłaty.

Pierwszy wyrok i kolejne roszczenia

Po odmowie podpisania nowej umowy przez stronę rosyjską, miasto uzyskało podstawy prawne do naliczania opłat za bezumowne korzystanie z budynku. Po sześciu miesiącach zebraliśmy właśnie pierwsze rachunki. Poszliśmy z tym do sądu. Po dwóch latach otrzymaliśmy pierwszy wyrok prawomocny na kwotę blisko 400 tysięcy złotych. Teraz to pewnie z odsetkami już będzie bliżej pół miliona złotych - podkreśla w rozmowie z RMF FM Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska.

Łączna kwota roszczeń za lata 2013-2023 wynosi około 5,5 miliona złotych, a wraz z odsetkami może sięgnąć nawet 8,5 miliona złotych. Dodatkowo, od połowy 2023 roku naliczane są kolejne opłaty, które już teraz wynoszą blisko 2 miliony złotych.

Przyszłość budynku pod znakiem zapytania

Po zamknięciu konsulatu otwiera się pytanie o przyszłość willi przy ul. Batorego. To są sąsiadujące ze sobą wille, spore budynki. Nie wiemy tak naprawdę, co w nich jest. Od ponad 70 lat funkcjonowali tam Rosjanie. Nikt z nas w środku nigdy nie był. Nie wiemy, czego się tam można spodziewać - mówi Stenzel. Budynek pozostaje własnością Skarbu Państwa, a decyzje dotyczące jego dalszego wykorzystania będą wymagały uzgodnień z administracją rządową.

Miasto deklaruje gotowość do rozmów na temat przyszłych funkcji obiektu.

PKP nie przedłużyło umowy Rosjanom. Pokłosie decyzji MSZ

W maju, po ujawnieniu udziału rosyjskich służb w podpaleniu centrum handlowego przy ul. Marywilskiej w Warszawie minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski wycofał zgodę na działalność konsulatu w Krakowie.

Kamienica należy do Polskich Kolei Państwowych. Po otrzymaniu decyzji MSZ-u PKP nie przedłużyły umowy najmu z Konsulatem Generalnym Federacji Rosyjskiej. Placówka zakończyła działalność pod koniec czerwca. Budynek został przekazany spółce w dobrej kondycji. Od tego czasu trwało tam sprzątanie i przygotowanie go do wynajmu - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys od przedstawicieli PKP.

Postępowanie zostało właśnie ogłoszone na naszej stronie internetowej. Każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Oferty można składać do 11 grudnia br. - powiedziała RMF FM Agnieszka Jurewicz z PKP SA.

Na pytanie RMF FM o to, czy po wyprowadzce Rosjan pozostały długi związane z wynajmem lub nierozliczone opłaty, PKP nie udziela odpowiedzi. Zasłania się tajemnicą umowy najmu. Krakowski konsulat był drugą rosyjską placówką zamkniętą przez Polskę. W 2024 roku MSZ wycofało zgodę na działalność konsulatu w Poznaniu.